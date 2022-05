Wall Street Rebound, Saham Teknologi Cerah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Wall Street rebound pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa pagi WIB). Bursa saham Amerika Serikat itu ditopang oleh ekuitas bank dan kenaikan saham teknologi.Mengutip Antara, Selasa, 24 Mei 2022, indeks Dow Jones Industrial Average terangkat 618,34 poin atau 1,98 persen, menjadi menetap di 31.880,24 poin. Indeks S&P 500 bertambah 72,39 poin atau 1,86 persen, menjadi berakhir di 3.973,75 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup menguat 180,66 poin atau 1,59 persen, menjadi 11.535,28 poin.Ketiga indeks saham utama AS ini mendapat dorongan terbesar dari kebangkitan saham teknologi megacap Apple Inc dan Microsoft Corp. Sebanyak 11 sektor utama S&P 500 mengakhiri sesi di zona hijau, dengan sektor keuangan menikmati persentase kenaikan terbesar, naik 3,2 persen.Bank yang sensitif terhadap suku bunga melonjak 5,1 persen setelah JPMorgan Chase&Co menaikkan prospek pendapatan bunga tahun ini. Saham JPMorgan Chase pun melonjak 6,2 persen.Sebelumnya, pasar bergolak dalam beberapa pekan terakhir oleh kekhawatiran inflasi yang terus-menerus tinggi dan upaya agresif Federal Reserve untuk mengendalikannya."Hari ini tampaknya pasar tidak terlalu takut terhadap faktor inflasi dan The Fed mampu mengatur soft landing," kata kepala eksekutif Horizon Investment Services Chuck Carlson.Adapun musim pelaporan keuangan perusahaan kuartal pertama hampir selesai, dengan 474 perusahaan di S&P 500 membukukan hasil. Dari jumlah tersebut, 78 persen mengalahkan ekspektasi pasar.Saham VMWare Inc melonjak 24,8 persen menyusul laporan selama akhir pekan bahwa pembuat chip Broadcom Inc sedang dalam pembicaraan untuk mengakuisisi penyedia layanan cloud tersebut. Broadcom jatuh 3,1 persen.Volume transaksi di bursa AS mencapai 10,93 miliar saham, dibandingkan dengan rata-rata 13,36 miliar selama 20 hari perdagangan terakhir.