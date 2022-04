Kuartal II, Permintaan Minyak Tiongkok Diramal Naik Jadi 14,26 Juta Barel/Hari

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Beijing: Direktur Departemen Riset Pasar Minyak China National Petroleum Corp (CNPC) Dai Jiaquan mengatakan permintaan minyak Tiongkok diperkirakan rebound menjadi 14,26 juta barel per hari (bph) pada kuartal kedua 2022. Hal itu setelah kebijakan nol-covid negara itu mengurangi konsumsi pada kuartal pertama."Konsumsi minyak diperkirakan 13,9 juta barel per hari pada kuartal pertama hingga 31 Maret, turun tiga persen dari tahun sebelumnya," kata Dai Jiaquan, dilansir dari Channel News Asia, Kamis, 14 April 2022.Pengurangan permintaan minyak mengikuti pembatasan mobilitas yang ketat di seluruh Tiongkok, termasuk penguncian dua tahap di pusat keuangan Shanghai yang dapat mengurangi permintaan bahan bakar hingga 200 ribu barel per hari, setelah mencatat ribuan kasus covid-19 harian sejak Maret."Wabah covid-19 lokal akan terus membebani konsumsi minyak Tiongkok pada April dan kami memperkirakan permintaan akan menunjukkan pertumbuhan positif pada Mei," kata Dai.Kementerian Transportasi Tiongkok memperkirakan penurunan 20 persen dalam lalu lintas jalan dan penurunan 55 persen dalam penerbangan selama liburan Qingming tiga hari pada awal April. Dai mengatakan think tank CNPC telah menurunkan pandangannya tentang permintaan kuartal kedua sebesar 180 ribu barel per hari dari penilaian sebelumnya.Tetapi mengatakan konsumsi keseluruhan akan tetap 1,8 persen lebih tinggi dari tahun lalu. Adapun dengan kasus covid-19 yang terkendali dan stimulus ekonomi Beijing yang dimulai, ia memperkirakan permintaan minyak di Tiongkok akan naik menjadi 15,26 juta barel per hari pada kuartal ketiga dan meningkat menjadi 15,37 juta barel per hari pada kuartal keempat."Masing-masing naik 4,1 persen dan 6,7 persen dari tahun ke tahun," pungkasnya.