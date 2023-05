Belum Seirama, Dow Jones Masih Melemah Sendirian!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Bursa saham Amerika Serikat ( AS ) ditutup bervariasi pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat pagi WIB). Hal itu terjadi karena investor tetap mewaspadai perlambatan ekonomi dan kesulitan yang dihadapi bank-bank regional.Mengutip Xinhua, Jumat, 12 Mei 2023, indeks Dow Jones Industrial Average turun sebanyak 221,82 poin atau 0,66 persen menjadi 33.309,51. Sedangkan indeks S&P 500 turun 7,02 poin atau 0,17 persen menjadi 4.130,62. Indeks Komposit Nasdaq naik 22,07 poin atau 0,18 persen menjadi 12.328,51.Sebanyak delapan dari 11 sektor S&P 500 utama berakhir merah, dengan energi dan utilitas memimpin penurunan dengan turun masing-masing 1,24 persen dan 1,14 persen. Layanan komunikasi dan kebijakan konsumen memimpin kenaikan dengan naik masing-masing 1,65 persen dan 0,55 persen.Perekonomian AS menunjukkan lebih banyak tanda-tanda perlambatan meskipun tekanan inflasi mereda pada saat yang bersamaan. Biro Statistik Tenaga Kerja AS melaporkan indeks harga produsen AS (PPI) naik 0,2 persen pada April secara bulan ke bulan, lebih rendah dari ekspektasi ekonom untuk pertumbuhan 0,3 persen.PPI AS meningkat sebesar 2,3 persen pada April secara tahun ke tahun, turun dari pertumbuhan 2,7 persen pada Maret dan lebih rendah dari perkiraan konsensus sebesar 2,5 persen. Pembacaan tahun-ke-tahun terbaru adalah yang terendah sejak Januari 2021.Sementara itu, klaim pengangguran baru AS meningkat menjadi 264 ribu dalam pekan yang berakhir 6 Mei, lebih tinggi dari ekspektasi ekonom sebesar 245 ribu dan minggu sebelumnya sebesar 242 ribu. Saham PacWest Bancorp jatuh 22,7 persen pada Kamis waktu setempat karena total simpanannya turun 9,5 persen dalam pekan yang berakhir 5 Mei."Tampaknya para pedagang fokus pada meningkatnya klaim pengangguran awal, yang menunjukkan bahwa pasar kerja telah mulai merasakan tekanan dari suku bunga yang tinggi," kata Analis Pemasok Informasi Pasar FX Empire Vladimir Zernov.Federal Deposit Insurance Corporation mengeluarkan proposal untuk menaikkan biaya bagi bank-bank anggotanya untuk memulihkan kerugian sebesar USD15,8 miliar dalam dana asuransinya akibat kegagalan Silicon Valley Bank dan Signature Bank baru-baru ini.