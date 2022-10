Wall Street Kembali Melemah, Nasdaq Jatuh 3,08%

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Indeks saham di Wall Street kembali melemah pada penutupan perdagangan kemarn (Sabtu pagi WIB). Indeks saham unggulan seperti Nasdaq dan S&P 500 memerah cukup dalam. Melemahnya indeks unggulan ini karena tren kenaikan suku bunga The Fed yang semakin besar.Dikutip dari CNBC, Sabtu, 15 Oktober 2022. i ndeks unggulan Nasdaq melemah 3,08 persen dengan berada pada level 10.321. Kemudian indeks S&P 500 melemah 2,37 persen dengan berada pada level 3.538. Lalu indeks unggulan Dow Jones Industrial Avarege (DJIA) melemah 1,34 persen dengan berada pada level 29.634.Saham-saham berorientasi pertumbuhan anjlok seperti saham Tesla Inc, Apple Microsoft dan American Express. Saham Tesla anjlok paling dalam dengan 7,5 persen, diikuti dengan Apple jatuh 3,2 persen, Microsoft jatuh 2,4 persen dan American Express sebesar 3,3 persen.Beberapa saham yang alami kenaikan yakni Delta Air Lines, Boeing Co, Wells Fargo & Co, serta JP Morgan Chase. Delta Air lines naik 2,3 persen diikuti dengan Boeing Co naik sebesar 0,56 persen. Kenaikan saham JP Morgan dan Welles fargo karena adanya kenaikan kinerja kuartalan sebesar 1,66 persen dan 1,86 persen.Bank-bank besar Wall Street memulai musim pelaporan kuartal ketiga pada Jumat waktu setempat, dengan investor menunggu untuk melihat bagaimana lingkungan suku bunga yang tinggi memengaruhi keuntungan mereka.Ekspetasi konsumen untuk inflasi AS selama tahun depan naik menjadi 5,1 persen dari level terendah satu tahun di 4,7 persen pada September 2022. Sementara ekspetasi inflasi selama lima tahun kedepan naik menjadi 2,9 persen dari 2,7 persen pada bulan lalu.