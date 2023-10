Harga Emas Dunia Terkoreksi Setelah Sentuh Level Tertinggi

baca juga: Kilau Harga Emas Dunia Meredup

London: Harga emas dunia terkoreksi pada pembukaan perdagangan hari ini. Harga emas dunia terkoreksi setelah menyentuh level tertingginya satu bulan yakni sebesar USD1.989 per ounce.Melansir Investing.com, harga emas dunia acuan XAU/US terkoreksi 0,22 persen atau 4,12 bps ke level USD1.916 per ounce pada pembukaan perdagangan Selasa, 17 Oktober 2023. Emas dunia sudah naik sebanyak 16,98 persen dalam setahun.Mengenai alasan penurunan harga emas hari ini, Anuj Gupta, Kepala Komoditas & Mata Uang di HDFC Securities mengatakan harga emas dunia berada di bawah tekanan karena ketegangan di Timur Tengah mereda setelah pengumuman gencatan senjata di Gaza Selatan oleh AS, Mesir dan Israel."Kita harus mempertahankan stop loss yang ketat pada tingkat yang lebih rendah karena prospek keseluruhan untuk emas dan perak menjadi hati-hati setelah meredanya konflik Israel-Palestina," tegas dia dikutip dari Livemint.com.Mengenai alasan yang mendorong harga emas baru-baru ini Kepala Strategi Investasi di Geojit Financial Services VK Vijayakumar mengatakan kekhawatiran mengenai penyebaran konflik Israel-Palestina telah memicu lonjakan tajam harga minyak mentah Brent hingga di atas USD90 per barel dan pembelian safe-haven telah mendorong harga emas hingga di atas USD1.900 per ounce."Kekhawatiran pasar tercermin pada angka CBOE VIX yang melonjak di atas 19. Dari sudut pandang geopolitik, kita berada dalam wilayah yang belum terpetakan dan oleh karena itu, kehati-hatian menuntut investor untuk tetap berhati-hati.” tegas dia.