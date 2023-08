Ditopang Risalah Fed, Dolar AS Kembali Perkasa

Baca juga: Kenaikan Penjualan Ritel Bikin Dolar AS Perkasa

Fitch Ratings pangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi

(HUS)

New York: Dolar AS menguat terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada penutupan perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), karena risalah terbaru menunjukkan sebagian besar pejabat Federal Reserve masih menganggap inflasi tinggi sebagai ancaman yang berkelanjutan sehingga memerlukan kenaikan suku bunga lebih lanjut.Mengutip Xinhua, Kamis, 17 Agustus 2023, indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, naik 0,22 persen menjadi 103,4350 pada penutupan perdagangan.The Fed pada Rabu, 16 Agustus 2023, merilis risalah pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) yang diadakan pada 25-26 Juli. Pembuat kebijakan Fed mengatakan meskipun ada tanda-tanda kemajuan inflasi, namun hal tersebut tetap masih jauh di atas target 2,0 persen.Mereka mengatakan perlunya melihat lebih banyak data untuk meyakinkan tekanan inflasi mereda, dan berada di jalur yang tepat untuk kembali ke target yang ditetapkan.Sementara itu, data bulanan yang diterbitkan Biro Sensus AS melaporkan pembangunan perumahan naik 3,9 persen pada Juli secara bulanan, menyusul penurunan 11,7 persen yang tercatat pada Juni, lebih baik dari ekspektasi pasar.Di sisi lain, Fitch Ratings dalam laporan Global Economic Outlook kuartalannya pada Rab, 16 Agustus 2023, menurunkan proyeksi pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) jangka menengah untuk beberapa negara maju, termasuk Amerika Serikat (AS) dan Inggris.Meskipun demikian, Fitch Ratings juga telah menaikkan ekspektasi pertumbuhan ekonomi untuk Zona Euro menjadi 0,2 persen dari minus 0,1 persen.Adapun pada penutupan perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,0879 dari USD1,0904 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi USD1,2725 dari USD1,2705.Dolar AS dibeli 146,2300 yen Jepang, lebih tinggi dari 145,6500 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS meningkat menjadi 0,8800 franc Swiss dari 0,8788 franc Swiss, dan naik menjadi 1,3535 dolar Kanada dari 1,3492 dolar Kanada. Dolar AS naik menjadi 10,9211 krona Swedia dari 10,8578 krona Swedia.