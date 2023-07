Dolar AS Terkapar, Ini Penyebabnya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Singapura: Dolar AS terpukul lebih rendah lagi di sesi Asia pada hari Kamis, 13 Juli 2023, karena para pedagang menganggap kenaikan inflasi AS lambat karena sinyal kenaikan suku bunga AS akan berakhir pada akhir bulan.Melansir Channel News Asia, Kamis, 13 Juli 2023, mata uang dolar AS mengalami sesi terburuk dalam lima bulan semalam, jatuh lebih dari satu persen terhadap euro ke level terendah dalam lebih dari setahun dan membukukan kerugian yang lebih besar di tempat lain.Mata uang euro mencapai tertinggi baru 15 bulan di 1,1141 per dolar AS pada awal perdagangan Asia dan yen, naik 0,3 persen pada 138,16 per dolar AS, terkuat sejak pertengahan Mei. Indeks dolar AS turun sedikit ke 100,47, terendah sejak April 2022.Dolar Selandia Baru mencapai tertinggi dua bulan di USD0,6309 dan Aussie mencapai puncak tiga minggu di USD0,6796.Pergerakannya kecil, namun menunjukkan keyakinan pedagang dolar akan terus turun. Yuan menyentuh level tertinggi satu bulan di 7,1604 terhadap dolar AS dalam perdagangan luar negeri. Poundsterling dan franc Swiss sedang menguji tertinggi semalam.Inflasi inti AS mencapai 0,2 persen pada Juni dibandingkan ekspektasi pasar sebesar 0,3 persen. IHK tahunan utama turun menjadi tiga persen dan telah menurun sejak mencapai puncaknya pada 9,6 persen tahun sebelumnya."Kenaikan IHK yang terlalu besar semakin berkurang, dan rangkaian data inflasi baru-baru ini sangat jinak," kata Kepala Penelitian Mata Uang G10 Global di Standard Chartered Steve Englander."Kami, dan semakin banyak pasar, meragukan The Fed akan menaikkan lagi setelah pertemuan 26 Juli," katanya."Kami pikir kinerja buruk dolar baru-baru ini mencerminkan pergeseran kualitatif dalam kenyamanan pasar dengan menjadi dolar pendek karena tingkat kebijakan terminal Fed terlihat semakin dibatasi." tegas dia.Suku bunga berjangka menunjukkan pasar telah sepenuhnya menghargai kenaikan suku bunga Federal Reserve akhir bulan ini, tetapi ekspektasi kenaikan lebih lanjut dibatalkan.Imbal hasil treasury dua tahun, yang mengikuti ekspektasi suku bunga, turun lebih dari 15 basis poin semalam menjadi 4,73 persen.Di Skandinavia, para gubernur bank sentral memproyeksikan kenaikan suku bunga lebih lanjut, mata uang melonjak, dengan mahkota Swedia dan Norwegia naik lebih dari dua persen dan mengincar kenaikan sekitar lima persen untuk minggu ini.Di Asia, yen naik 4,8 persen terhadap dolar AS dalam lima hari perdagangan dan hampir sama pada pasangan mata uang utama lainnya karena short-selling telah dihapus dan fokus pasar beralih ke langkah Bank of Japan (BOJ) untuk segera mengubah imbal hasilnya.Imbal hasil obligasi pemerintah Jepang naik ke tertinggi multi-bulan pada Rabu, 13 Juli 2023, meskipun imbal hasil 10 tahun yang diawasi ketat tetap di 0,46 persen, nyaman di bawah batas 0,5 persen bank sentral jepang.Sterling duduk di USD1,2994, tepat di bawah tertinggi semalam di USD1,3001. Franc Swiss, yang mencapai level tertinggi sejak 2015 semalam, diperdagangkan tepat di bawah level itu di 0,8661 franc terhadap dolar.Data perdagangan Tiongkok akan dirilis pada hari Kamis, 13 Juli 2023, bersama dengan risalah dari pertemuan Bank Sentral Eropa bulan lalu, data produksi industri Eropa, dan PDB bulanan Inggris.