New York: Moody's memangkas peringkat kredit sejumlah perusahaan kecil dan menengah Amerika Serikat (AS). Perusahaan menurunkan peringkat 10 bank. Moody's juga sedang meninjau Bank of New York Mellon, A.S. Bancorp, State Street, Truist Financial, Cullen/Frost Bankers, dan Northern Trust.Moody's juga mengubah prospek negatif untuk 11 bank, termasuk Capital One, Citizens Financial, dan Fifth Third Bancorp. Pemberi pinjaman kecil yang menerima penurunan peringkat resmi adalah M&T Bank, Pinnacle Financial, BOK Financial, dan Webster Financial."Bank terus bersaing dengan suku bunga dan risiko manajemen aset-kewajiban (ALM) dengan implikasi untuk likuiditas dan modal, karena penghentian kebijakan moneter yang tidak konvensional menguras simpanan di seluruh sistem dan suku bunga yang lebih tinggi menekan nilai aset dengan suku bunga tetap,” ujar Analis Moody's Jill Cetina dan Ana Arsov, dilansir CNBC International, Rabu, 9 Agustus 2023.Dia mengatakan banyak bank menunjukkan meningkatnya tekanan profitabilitas yang akan mengurangi kemampuan untuk menghasilkan modal internal."Ini datang sebagai resesi ringan di depan mata untuk awal 2024 dan kualitas aset tampaknya akan menurun dari tingkat yang solid tetapi tidak berkelanjutan, dengan risiko tertentu dalam portofolio real estat komersial (CRE) beberapa bank." jelas dia.Perbankan AS menjadi sorotan awal tahun ini setelah runtuhnya Silicon Valley Bank dan Signature Bank memicu pelarian simpanan. Kepanikan akhirnya menyebar ke Eropa dan mengakibatkan penyelamatan darurat raksasa Credit Suisse oleh pesaingnya.Moody's memperingatkan bank-bank dengan kerugian besar yang belum direalisasi yang tidak ditangkap oleh rasio modal peraturan mereka mungkin masih rentan terhadap kerugian pasar atau kepercayaan konsumen yang tiba-tiba dalam lingkungan tingkat suku bunga yang tinggi.The Fed pada Juli menaikkan suku bunga pinjaman acuan ke kisaran 5,25 hingga 5,5 persen setelah memperketat kebijakan moneter secara agresif selama satu setengah tahun terakhir dalam upaya untuk mengendalikan inflasi setinggi langit.