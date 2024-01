baca juga: Harga Minyak Dunia Tiarap

Prospek ekonomi global



Texas: Harga minyak dunia melemah pada pembukaan perdagangan hari ini. Minyak dunia kian melemah berhadapan dengan sikap investor yang menantikan data mengenai pengetatan pasokan minyak dunia.Melansir Investing, harga minyak dunia acuan Brent untuk kontrak 2024 melemah 0,41 persen ke level USD78,28 per barel. Kemudian minyak dunia West Texas Intermediate (WTI) untuk kontrak Maret 2024 melemah 0,23 persen menjadi USD73,06 per barel.Minyak mentah mencatat kenaikan minggu lalu karena situasi yang penuh dengan konflik di Timur Tengah membuat banyak perusahaan terus mengalihkan kargo di sekitar Afrika, menambah waktu dan biaya perjalanan.Pasukan yang dipimpin AS terus bentrok dengan kelompok Houthi yang didukung Iran di Laut Merah. Sementara Iran dan Pakistan juga tampaknya membuka konflik baru, yang menunjukkan ketidakstabilan lebih lanjut di wilayah yang kaya akan minyak tersebut.Harga juga didukung oleh penurunan tak terduga pada persediaan minyak mentah AS, yang juga terjadi karena cuaca dingin yang parah membuat sekitar 40 persen produksi minyak di North Dakota turun.Meskipun demikian, para pedagang tetap waspada setelah penjualan ritel Inggris yang lemah mengingatkan kelompok ini bahwa pertumbuhan ekonomi, dan dengan demikian permintaan energi, tetap rapuh di banyak bagian dunia.Penjualan ritel Inggris merosot 3,2 persen dalam sebulan di Desember. Itu merupakan penurunan terbesar selama hampir tiga tahun, menurut data yang dirilis pada Jumat yang meningkatkan risiko ekonomi ini memasuki resesi di kuartal keempat.Perekonomian global akan menghadapi tahun dengan prospek pertumbuhan yang lemah dan ketidakpastian yang berasal dari perselisihan geopolitik. Hal ini karena ketatnya kondisi pembiayaan ditambah gangguan dari kecerdasan buatan.Sekitar 56 persen dari ekonomi yang disurvei menjelang pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia (WEF) di resor Davos, Swiss memperkirakan kondisi perekonomian global secara keseluruhan akan melemah pada tahun ini, dengan tingkat perbedaan regional yang tinggi.