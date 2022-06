Harga Emas Dunia Digerus Lonjakan Imbal Hasil Obligasi AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Chicago: Harga emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange jatuh pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu pagi WIB), karena imbal hasil obligasi Amerika Serikat (AS) naik. Kontrak emas teraktif untuk pengiriman Agustus turun USD8,9 atau 0,48 persen menjadi USD1,848,4 per ons.Mengutip Xinhua, Rabu, 1 Juni 2022, perak untuk pengiriman Juli turun 40,8 sen atau 1,85 persen menjadi USD21,688 per ons. Sedangkan platinum untuk pengiriman Juli naik sebanyak USD25,3 atau 2,68 persen menjadi USD968,3 per ons. Gubernur Federal Reserve Christopher Waller mendukung kenaikan suku bunga 50 basis poin selama beberapa pertemuan berikutnya. Dia mengatakan akan mendukung kenaikan yang melebihi level netral, saat ini dipatok sekitar 2,5 persen untuk suku bunga pinjaman acuan Federal Reserve. Waller adalah salah satu pejabat Federal Reserve yang paling hawkish.Pasar saat ini mengharapkan Federal Reserve untuk menaikkan suku bunga pinjaman acuan ke kisaran antara 2,5-2,75 persen, sejalan dengan tingkat netral. Namun demikian, jika inflasi terus meningkat, Federal Reserve dapat melangkah lebih jauh.Presiden AS Joe Biden bertemu dengan Ketua Fed Jerome Powell tentang inflasi. Biden berjanji akan mematuhi independensi bank sentral AS.Di sisi lain, indeks utama saham bursa Wall Street terpantau turun pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu pagi WIB), terseret oleh pelemahan saham energi dan material. Di sisi lain, para investor terus memantau upaya bank sentral Amerika Serikat (AS) untuk menurunkan inflasi yang tinggi melalui suku bunga.Indeks Dow Jones Industrial Average turun 222,84 poin atau 0,67 persen menjadi 32.990,12. Sedangkan indeks S&P 500 turun 26,09 poin atau 0,63 persen menjadi 4.132,15. Kemudian indeks Komposit Nasdaq kehilangan 49,74 poin, atau 0,41 persen, menjadi 12.081,39.Sebanyak sembilan dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di area merah, dengan sektor energi dan material masing-masing turun 1,65 persen dan 1,6 persen, memimpin penurunan. Diskresi konsumen dan layanan komunikasi masing-masing naik 0,76 persen dan 0,41 persen, hanya dua kelompok yang naik.