Harga Minyak Mentah Dunia Lanjutkan Pelemahan

New York: Harga minyak kembali turun pada perdagangan Senin, 6 September setelah Arab Saudi sebagai eksportir utama dunia memangkas harga minyak mentah untuk Asia selama akhir pekan, yang juga menandakan bahwa pasar global mendapatkan pasokan dengan baik.Melansir CNBC International, Selasa, 7 September 2021, Minyak mentah berjangka Brent untuk November turun 57 sen atau 0,8 persen menjadi USD72,04 per barel. Sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS untuk Oktober berada di USD68,73 per barel, turun 56 sen atau 0,8 persen.Sementara itu, perusahaan raksasa minyak dunia Saudi Aramco menyatakan bahwa mereka akan memangkas harga Oktober untuk semua kadar minyak mentah yang dijual ke Asia, wilayah penjualan terbesarnya, setidaknya USD1 per barel.Laporan penurunan minyak mentah berjangka melanjutkan merosotnya harga minyak pada Jumat pekan lalu setelah laporan ketenagakerjaan AS yang tidak sesuai ekspektasi.Laporan ketenagakerjaan AS mengindikasikan pemulihan ekonomi yang tidak merata sehingga menyebabkan permintaan bahan bakar menjadi lebih lambat selama pandemi covid-19.Sentimen lain juga dipengaruhi oleh kekhawatiran terbatasnya pasokan AS akan setelah Badai Ida. Sementara itu Pemerintah AS telah melepaskan minyak mentah dari cadangan minyak strategis karena produksi di Pantai Teluk tengah berjuang untuk pulih.Data pemerintah yang dirilis Jumat menunjukkan sekitar 1,7 juta barel minyak dan 1,99 miliar kaki kubik output gas alam masih offline, sementara kurangnya tenaga listrik membuat beberapa kilang menghentikan operasi.Sementara data dari Baker Hughes menunjukkan badai itu juga menyebabkan perusahaan-perusahaan energi AS pada pekan lalu memangkas jumlah rig minyak dan gas alam yang beroperasi untuk pertama kalinya dalam lima minggu.(DEV)