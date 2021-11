Selama Pandemi Covid-19, Perusahaan Besar Korea Selatan PHK 1% Pekerja

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Seoul: Perusahaan besar Korea Selatan telah memangkas tenaga kerja sebanyak lebih dari satu persen. Kondisi ini terjadi selama dua tahun terakhir, di tengah pandemi virus korona.Dikutip dari Korea Herald, Selasa, 23 November 2021, menurut Leaders Index jumlah pekerja yang dipekerjakan 313 perusahaan dari 500 perusahaan teratas negara itu -berdasarkan penjualan- mencapai 1,24 juta pada akhir September tahun ini. Angka ini turun 1,02 persen atau sekitar 12.800 dibandingkan dua tahun sebelumnya.Perusahaan-perusahaan ini menghapus sekitar 18.200 pekerjaan tetap selama periode yang disebutkan. Mereka juga mengangkat 5.400 pekerja tidak tetap.Adapun perempuan menanggung beban pengurangan pekerjaan karena mereka menyumbang 67 persen dari mereka yang diberhentikan. Pekerja laki-laki mengambil 74 persen dari tenaga kerja perusahaan-perusahaan besar itu pada akhir September 2021.Perusahaan farmasi, rumah pialang, perusahaan informasi dan teknologi, bisnis listrik dan elektronik, dan perusahaan negara menambah pekerjaan. Sementara perusahaan perdagangan, distributor, dan perusahaan komunikasi mengurangi gaji mereka.Perusahaan IT dan listrik dan elektronik mempekerjakan sekitar 8.900 lebih banyak pekerja selama dua tahun, sementara pengecer, grosir dan perusahaan distribusi memotong hampir 11.300 pekerjaan.Raksasa teknologi global Samsung Electronics Co. mencatat peningkatan pekerjaan terbesar sebanyak 8.606, diikuti oleh produsen mobil terkemuka Hyundai Motor Co sebanyak 2.018, dan cip titan SK hynix Inc sebanyak 1.550.Sementara itu, raksasa ritel Lotte Shopping Co. mencatat penurunan pekerjaan terbesar sekitar 5.100, diikuti oleh CJ CGV Co. dengan sekitar 3.700 pekerjaan. Operator supermarket GS Retail Co. memangkas 1.800 pekerjaan.