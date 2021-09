Harga Emas Naik Dipicu Kekhawatiran Evergrande dan Turunnya Harga Saham

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Harga emas naik pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa pagi WIB), menghentikan kerugian tiga hari beruntun akibat kekhawatiran terkait solvabilitas raksasa properti Tiongkok, Evergrande, memicu pelarian ke aset safe-haven Meski demikian, keuntungan akan emas masih dibatasi oleh penguatan dolar AS menjelang pertemuan kebijakan Federal Reserve AS.Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di Divisi Comex New York Exchange terangkat USD12,40 atau 0,71 persen menjadi USD1.763,80 per ounce. Adapun Jumat pekan lalu, emas berjangka jatuh USD5,3 atau 0,3 persen menjadi USD1.751,40 dan kehilangan 2,3 persen untuk minggu lalu."Investor bergegas mengamankan obligasi karena meningkatnya kekhawatiran gagal bayar (default) oleh Evergrande, mendorong penurunan imbal hasil yang membantu mendorong emas lebih tinggi," kata Kepala Strategi Komoditas di TD Securities, Bart Melek dilansir Antara, Selasa, 21 September 2021."Orang-orang bereaksi terhadap apa yang terjadi di Tiongkok, tetapi pertemuan Fed minggu ini juga penting. Apa pun yang menunjukkan tapering yang cukup awal akan keluar dari konsensus dan itu berarti koreksi yang cukup signifikan pada harga emas," lanjut dia.Pertemuan kebijakan moneter dua hari Federal Reserve AS akan diakhiri pernyataan dan konferensi pers dari Ketua Fed Jerome Powell.Emas dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan penurunan nilai mata uang yang kemungkinan dihasilkan dari stimulus yang meluas. Langkah hawkish oleh The Fed akan mengurangi daya tarik emas, sementara kenaikan suku bunga pada akhirnya juga akan meningkatkan peluang kerugian untuk memegang aset ini.Adapun penurunan pasar saham global dan permintaan fisik yang baik di Asia akan mendukung emas, menurut analis pasar.Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Desember turun 13,3 sen atau 0,6 persen, menjadi USD22,204 per ounce. Platinum untuk pengiriman Oktober turun USD31,4 atau 3,37 persen menjadi USD899,2 per ounce.