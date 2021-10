Bursa Saham Asia-Pasifik Bervariasi saat Dow Jones Sentuh Rekor tertinggi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Singapura: Saham-saham di Asia-Pasifik terpantau bervariasi pada perdagangan Kamis pagi. Kondisi itu terjadi di tengah penguatan bursa saham Wall Street dengan indeks Dow Jones Industrial Average melesat ke level tertinggi baru sepanjang masa.Mengutip CNBC International, Kamis, 21 Oktober 2021, di Jepang, indeks Nikkei 225 tergelincir 0,64 persen di awal perdagangan dan indeks Topix turun 0,36 persen. Sedangkan Kospi Korea Selatan naik 0,3 persen lebih tinggi.Kemudian saham Australia diredam karena S&P/ASX 200 diperdagangkan sedikit berubah. Indeks MSCI dari saham Asia Pasifik di luar Jepang diperdagangkan 0,09 persen lebih tinggi.Sementara itu, Dow Jones Industrial Average naik 152,03 poin semalam menjadi 35.609,34 setelah menyentuh level tertinggi sepanjang masa di awal sesi. Indeks S&P 500 naik 0,37 persen menjadi 4.536,19, sedangkan Nasdaq Composite tergelincir sedikit ke 15.121,68.Investor juga akan mengawasi pergerakan bitcoin setelah cryptocurrency baru-baru ini melewati level USD66.900 dan menyentuh level tertinggi baru sepanjang masa. Ini kemudian mengurangi sebagian dari keuntungan tersebut dan terakhir diperdagangkan pada USD65.831,42 pada pukul 20:05. ET Rabu, menurut Metrik Koin.Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang rekan-rekannya, berada di 93,596 –masih di bawah level di atas 94 yang terlihat awal pekan ini. Yen Jepang diperdagangkan pada 114,35 per dolar setelah menguat dari atas 114,4 terhadap dolar kemarin. Dolar Australia berpindah tangan pada USD0,7519, mempertahankan kenaikan.Harga minyak lebih tinggi di pagi hari jam perdagangan Asia, dengan patokan internasional minyak mentah berjangka Brent naik 0,19 persen menjadi USD85,98 per barel. Minyak mentah berjangka AS naik 0,47 persen menjadi USD83,81 per barel.