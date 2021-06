Dolar AS Berbalik Menguat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Kurs dolar Amerika Serikat (AS) berbalik menguat terhadap rival utamanya pada akhir perdagangan pada Jumat waktu setempat.Melansir Xinhua, Sabtu, 12 Juni 2021, indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, melonjak 0,53 persen pada 90,5547.Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi 1,2103 dolar AS dari 1,2171 dolar AS di sesi sebelumnya, dan poundsterling Inggris turun menjadi 1,4107 dolar AS dari 1,4167 dolar AS di sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi 0,7702 dolar AS dari 0,7754 dolar.Sementara dolar AS dibeli 109,71 yen Jepang, lebih tinggi dari 109,41 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 0,8989 franc Swiss dari 0,8948 franc Swiss, dan naik menjadi 1,2167 dolar Kanada dari 1,2088 dolar Kanada.Sebelumnya, saham-saham di bursa Amerika Serikat (AS), Wall Street, ditutup lebih tinggi Jumat waktu setempat. Penguatan ini didukung oleh kenaikan solid di sektor keuangan dan teknologi.Indeks Dow Jones Industrial Average naik 13,36 poin atau 0,04 persen menjadi 34.479,60. Indeks S&P 500 menguat 8,26 poin, atau 0,19 persen menjadi 4.247,44. Serta indeks Komposit Nasdaq naik 49,09 poin atau 0,35 persen menjadi 14.069,42.Delapan dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona hijau. Sektor keuangan dan teknologi memimpin kenaikan, masing-masing naik 0,61 persen dan 0,56 persen. Sementara sektor perawatan kesehatan tergelincir 0,73 persen, menjadi kelompok dengan kinerja terburuk.(AHL)