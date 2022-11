Harga Emas Dunia Redup! Aksi Ambil Untung Pemicunya

Baca juga: Pentingnya Diversifikasi Investasi di Tengah Ambruknya Rupiah





Chicago: Harga emas dunia berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange turun pada perdagangan Rabu waktu setempat. Investor mengambil untung setelah berhari-hari reli kuat pada emas.Melansir Xinhua, Kamis, 17 November 2022, harga kontrak emas teraktif untuk pengiriman Desember turun USD1 atau 0,06 persen menjadi USD1.775,8 per ons.Data ekonomi yang dirilis Rabu bervariasi. Departemen Perdagangan AS melaporkan penjualan ritel AS melonjak 1,3 persen pada Oktober setelah tidak berubah pada September. Ekonom memperkirakan penjualan ritel melonjak 1,0 persen. Federal Reserve melaporkan produksi industri AS turun 0,1 persen di Oktober. Sementara kenaikannya di September direvisi turun menjadi 0,1 persen.Indeks kepercayaan bulanan National Association of Home Builders turun lima poin menjadi 33 di November. Ini adalah rekor bulan kesebelas berturut-turut jika indeks telah jatuh.Adapun harga perak untuk pengiriman Desember naik 0,6 sen atau 0,03 persen menjadi USD21,524 per ons. Platinum untuk pengiriman Januari turun USD6,2 atau 0,61 persen menjadi USD1.016,2 per ons.