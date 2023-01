Dolar AS Bertenaga Penuh Jelang Rilis Data Inflasi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Kurs dolar Amerika Serikat (USD) menguat pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu pagi WIB), karena pelaku pasar menunggu data inflasi utama Amerika Serikat (AS) . Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,23 persen menjadi 103,2360.Mengutip Xinhua, Rabu, 11 Januari 2022, pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,0743 dibandingkan dengan USD1,0757 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,2163 dibandingkan dengan USD1,2202 pada sesi sebelumnya. Dolar AS dibeli 132,22 yen Jepang, lebih tinggi dari 131,57 yen Jepang pada sesi sebelumnya.Kemudian dolar AS meningkat menjadi 0,9229 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9198 franc Swiss, dan naik menjadi 1,3421 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,3366 dolar Kanada. Dolar AS naik menjadi 10,4184 Kronor Swedia dibandingkan dengan 10,3802 Kronor Swedia.Indeks harga konsumen AS di Desember dijadwalkan untuk dirilis pada Kamis. Reaksi mengikuti kekalahan dua hari untuk dolar AS, karena tanda-tanda pertumbuhan upah yang moderat dan aktivitas sektor jasa yang lebih lemah di Amerika Serikat meredakan kekhawatiran investor atas kenaikan suku bunga lebih lanjut.Di sisi lain, rata-rata indeks utama Wall Street bergerak naik pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu pagi WIB). Hal tersebut terjadi karena investor menunggu laporan inflasi penting Amerika Serikat yang bakal memengaruhi sikap para pelaku pasar dalam berinvestasi di masa mendatang.Indeks Dow Jones Industrial Average naik 186,45 poin atau 0,56 persen menjadi 33.704,10. Kemudian indeks S&P 500 naik 27,16 poin atau 0,70 persen menjadi 3.919,25. Indeks Komposit Nasdaq naik 106,98 poin atau 1,01 persen menjadi 10.742,63.Sebanyak 10 dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona hijau, dengan sektor layanan komunikasi dan kebijakan konsumen masing-masing naik 1,29 persen dan 1,26 persen, melampaui yang lainnya. Bahan pokok konsumen tergelincir 0,16 persen, satu-satunya kelompok yang menurun.