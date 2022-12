Kenaikan Risiko Resesi Global Buat Harga Minyak Dunia Turun

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Harga minyak dunia turun pada akhir perdagangan yang bergejolak Jumat (Sabtu pagi WIB), dengan kedua kontrak acuan mencatat kerugian mingguan terbesar mereka dalam beberapa bulan, karena meningkatnya kekhawatiran resesi meniadakan kesengsaraan pasokan setelah data ekonomi yang lemah dari Tiongkok, Eropa dan Amerika Serikat. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman Januari terpangkas 44 sen menjadi menetap di USD71,02 per barel, level terendah baru untuk 2022. Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Februari menyusut 5 sen, menjadi ditutup pada USD 76,10 per barel."Kekhawatiran tentang pasokan adalah sekunder dari kekhawatiran tentang ekonomi," kata Analis Mizuho, Robert Yawger dikutip dari Antara, Sabtu, 10 Desember 2022.Harga minyak telah menemukan beberapa dukungan dan naik lebih dari 1,0 persen di awal sesi setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan eksportir energi terbesar dunia itu dapat memangkas produksi sebagai tanggapan atas pembatasan harga pada ekspor minyak mentahnya.Namun, kenaikan harga produsen AS yang sedikit lebih tinggi dari perkiraan pada November, dan berita tentang dimulainya kembali sebagian penyaluran minyak pada Keystone Pipeline mendorong harga acuan turun lebih dari satu dolar. Keystone ditutup awal pekan ini setelah kebocoran minyak 14.000 barel di Kansas.Indeks harga produsen (IHP) AS naik sedikit lebih besar dari yang diperkirakan pada November di tengah lonjakan biaya jasa-jasa, menurut laporan dari Departemen Tenaga Kerja AS.Peningkatan tersebut mungkin membuat Federal Reserve lebih mungkin "menginjak percepatan" pada kenaikan suku bunganya, melanjutkan kekhawatiran akan resesi yang membayangi, kata Yawger.Kedua harga acuan minyak mentah membukukan kerugian mingguan masing-masing sekitar 10 persen. Itu adalah penurunan mingguan terbesar sejak April untuk kontrak berjangka WTI AS, dan sejak awal Agustus untuk Brent.Baik Yawger maupun Walter Zimmerman kepala analis teknis di ICAP memperingatkan bahwa jika minyak mentah AS turun di bawah USD70 per barel, itu bisa terjun bebas dan mencapai kisaran rendah USD60 per barel selama sesi mendatang.Struktur pasar untuk kontrak WTI beralih ke perdagangan contango selama tahun depan untuk pertama kalinya sejak November 2020, dengan kontrak untuk pengiriman jangka pendek lebih murah daripada satu tahun kemudian. Kontrak Brent juga beralih ke perdagangan contango selama enam bulan ke depan.Sebuah pasar dalam contango menunjukkan berkurangnya kekhawatiran tentang situasi pasokan saat ini karena melemahnya permintaan, dan mendorong pedagang untuk menyimpan barel.Di Tiongkok, lonjakan infeksi Covid-19 kemungkinan akan menekan pertumbuhan ekonomi dalam beberapa bulan ke depan meskipun beberapa pembatasan telah dilonggarkan, kata para ekonom.Ekonom yang disurvei oleh Reuters memperkirakan ekonomi AS akan mengalami resesi singkat dan dangkal di tahun mendatang. Peramal memperkirakan Federal Reserve AS akan menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin (bps) pada 14 Desember.Bank Sentral Eropa kemungkinan juga akan menaikkan suku bunga simpanan sebesar 50 basis poin minggu depan menjadi 2,0 persen, sekalipun saat ekonomi zona euro diyakini sudah berada dalam resesi.Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id