Bursa Saham Asia Jatuh Terimbas Komentar Fed

Tokyo: Pasar saham Asia tergelincir pada Rabu pagi, karena investor menghadapi kemungkinan pengetatan moneter yang agresif oleh Federal Reserve (Fed) AS untuk memerangi inflasi.Imbal hasil obligasi pemerintah AS mencapai tertinggi multi-tahun dan pasar saham memerah setelah Gubernur Fed Lael Brainard mengatakan dia mengharapkan kombinasi kenaikan suku bunga dan pengurangan neraca yang cepat untuk membawa kebijakan moneter AS ke "posisi yang lebih netral" akhir tahun ini.Pada awal perdagangan di Asia , indeks Nikkei Jepang turun 1,5 persen. Sementara saham Korea Selatan turun 0,8 persen dan saham Australia kehilangan 1,2 persen. Pasar di Tiongkok daratan akan dibuka kembali setelah dua hari libur nasional.Pihak berwenang Tiongkok memperpanjang penguncian di Shanghai pada Selasa, 5 April 2022, untuk mencakup semua 26 juta orang pusat keuangan, meskipun kemarahan meningkat atas aturan karantina di kota itu.Fokus langsung investor adalah rilis di Tiongkok dari indeks aktivitas sektor jasa swasta, sedangkan acara utama di kemudian hari adalah rilis risalah dari pertemuan kebijakan terakhir Fed.Investor diharapkan untuk meneliti risalah buat petunjuk tentang prospek kenaikan 50 basis poin pada pertemuan bank sentral AS berikutnya pada Mei."Saat ini dianggap sebagai peluang 80 persen The Fed akan mengambil jalan itu," kata Analis Pasar IG, Kyle Rodda, di Melbourne dikutip dari Antara, Rabu, 6 April 2022.Dia mengatakan investor belum sepenuhnya memperkirakan langkah seperti itu, jadi bukti yang lebih besar untuk itu dapat menggerakkan pasar."Ada ekspektasi The Fed dapat menaikkan 50 basis poin pada Juni juga, dan jika itu menjadi lebih mungkin, maka penetapan kembali risiko tersebut dapat memicu lonjakan volatilitas lainnya," katanya.Investor juga menunggu untuk melihat bagaimana babak baru sanksi Barat terhadap Rusia akan dimainkan. Amerika Serikat dan sekutunya akan menjatuhkan sanksi baru pada bank dan pejabat Rusia serta melarang investasi baru di Rusia, kata Gedung Putih.Imbal hasil acuan obligasi pemerintah AS 10-tahun terus bergerak lebih tinggi, mencapai tertinggi dua tahun di 2,6100 persen sebelum turun sedikit. Imbal hasil terakhir di 2,5973 persen.Lonjakan imbal hasil setelah komentar Brainard juga terjadi di pasar mata uang, memberikan dukungan terhadap dolar. Indeks dolar mencapai 99,587, tertinggi sejak akhir Mei 2020.Greenback juga menguat terhadap yen pada 123,90 yen mengingat keyakinan bank sentral Jepang (BOJ) dan tindakan berulang minggu lalu untuk menahan imbal hasil obligasi pemerintah Jepang 10-tahun di bawah 0,25 persen. Euro turun 0,1 persen pada USD1,0892.Kenaikan imbal hasil obligasi secara global telah memberi tekanan pada emas, yang tidak memberikan imbal hasil. Emas spot diperdagangkan turun 0,3 persen pada USD1.917,92 per ons.Harga minyak turun di tengah tekanan dari kenaikan dolar dan meningkatnya kekhawatiran kasus virus korona baru dapat memperlambat permintaan, meskipun ada kekhawatiran pasokan yang sedang berlangsung.Minyak mentah AS turun 0,8 persen menjadi USD101,13 per barel. Minyak mentah brent turun 0,7 persen menjadi USD105,89 per barel.