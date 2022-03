Rubel Rusia Jatuh ke Level Terendah Baru

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Moskow: Rubel Rusia merosot ke rekor terendah baru terhadap dolar pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), setelah Fitch dan Moody's menurunkan peringkat utang negara Rusia menjadi status 'sampah'. Bank sentral Rusia dan kementerian keuangan telah gagal menghentikan penurunannya.Pasar keuangan Rusia telah dilemparkan ke dalam kekacauan oleh sanksi yang dijatuhkan atas invasinya ke Ukraina, serangan terbesar terhadap negara Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Pasar saham tetap ditutup dan volume perdagangan surat utang negara telah menghilang.Rubel berakhir pada 106,01 per USD di Moskow dari penutupan Rabu, 2 Maret 2022, di 106,02 per USD, setelah mencapai rekor terendah intraday di 118,35 per USD, turun lebih dari 10 persen pada hari itu.Mata uang euro ditutup jatuh lagi 1,9 persen pada 117,60 per USD setelah melemah melewati 125 per USD untuk pertama kalinya selama sesi tersebut.Di pasar luar negeri, rubel baru-baru ini diperdagangkan pada 110 per USD, anjlok 9,1 persen hari ini dengan tawaran di platform lain mendekati 117 per USD."Anda tahu perdagangan tipis ketika bank sentral Inggris dan Bank Sentral Eropa berhenti menerbitkan kutipan pada nilai tukar rubel," kata Ahli Strategi Investasi Senior untuk solusi multi-aset Allspring Global Investments, Brian Jacobsen dikutip dari Antara, Jumat, 4 Maret 2022."Spread bid-ask adalah ukuran likuiditas dan Anda bisa mengendarai truk melalui spread itu. Semakin lama situasinya, semakin banyak kerusakan ekonomi yang akan terjadi pada ekonomi Rusia dan penjual rubel akan semakin putus asa sementara pembeli potensial semakin ragu-ragu untuk memegang mata uang tersebut," jelas dia.Invasi Rusia ke Ukraina dan sanksi yang dijatuhkan sebagai tanggapan telah menyebabkan peringatan mengerikan tentang ekonomi Rusia, dengan JPMorgan memperkirakan kontraksi 35 persen pada kuartal kedua.Bank sentral Rusia memberlakukan komisi 30 persen untuk pembelian mata uang asing oleh individu di bursa mata uang -sebuah langkah yang menurut para pialang tampaknya dirancang untuk mengekang permintaan dolar- tetapi hanya ada sedikit dampak langsung.Bank sentral mengatakan tidak akan mengungkapkan perubahan cadangan emas dan valasnya, yang dibekukan oleh sanksi Barat, selama tiga bulan ke depan.Kementerian Keuangan mengatakan pihaknya menghentikan pembelian mata uang asing dan emas tahun ini sebagai bagian dari penangguhan sebagian aturan fiskalnya -sebuah langkah yang juga bertujuan untuk mengurangi tekanan pada rubel.Rusia menyebut tindakannya di Ukraina sebagai "operasi khusus" yang dikatakan tidak dirancang untuk menduduki wilayah tetapi untuk menghancurkan kemampuan militer tetangga selatannya dan menangkap apa yang dianggapnya sebagai nasionalis berbahaya.Sejak pasukan Rusia memasuki Ukraina pada 24 Februari, rubel turun hampir 30 persen terhadap dolar, dan analis mengatakan mungkin akan tetap sangat fluktuatif.Pemerintah telah memerintahkan eksportir Rusia untuk mengubah 80 persen dari pendapatan valuta asing mereka menjadi rubel dalam upaya lain untuk menopang mata uang lokal, tetapi orang-orang masih mengantri di bank untuk membeli USD karena rubel merosot.Goldman Sachs mencatat kondisi keuangan Rusia telah mengetat secara signifikan."Ada ketidakpastian besar di sekitar peristiwa yang sedang berlangsung, dan akan ada banyak volatilitas, volume akan jauh lebih rendah, likuiditas akan sangat buruk," kata Kepala Pasar Global ING, Chris Turner.Moskow menghalangi investor asing, yang memiliki saham dan obligasi Rusia senilai puluhan miliar dolar, untuk keluar dari kepemilikan tersebut. Rusia untuk sementara waktu melarang perusahaan Rusia membayar dividen kepada pemegang saham di luar negeri, tanpa mengatakan berapa lama pembatasan akan berlangsung.Semalam Fitch mengatakan sanksi AS dan Uni Eropa yang melarang transaksi dengan bank sentral Rusia akan memiliki dampak yang jauh lebih besar pada fundamental kredit Rusia daripada sanksi sebelumnya.Moody's mengatakan beratnya sanksi telah melampaui ekspektasi awal Moody's dan akan memiliki implikasi kredit material. S&P menurunkan peringkat Rusia menjadi sub-investment grade minggu lalu.