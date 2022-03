Wall Street Berakhir Merosot

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SAW)

New York: Wall Street berakhir lebih rendah pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), berbalik melemah setelah naik tajam di sesi sebelumnya. Saham-saham yang mengalami pertumbuhan, termasuk Tesla dan Amazon, telah menekan Nasdaq, karena krisis Ukraina membuat investor terus gelisah. Indeks Dow Jones Industrial Average melemah 0,29 persen atau 96,69 poin menjadi 33.794,66. Indeks S&P 500 kehilangan 0,53 persen atau 23,05 poin menjadi 4.363,49. Indeks Komposit Nasdaq jatuh 1,56 persen atau 214,07 poin menjadi 13.537,94.Tesla anjlok 4,6 persen dan Amazon kehilangan 2,7 persen, keduanya berkontribusi lebih banyak daripada saham lainnya terhadap penurunan tajam Nasdaq.Indeks saham pertumbuhan S&P 500 turun 1,1 persen, sementara indeks value stocks naik tipis 0,1 persen. Sementara itu, mencerminkan suasana defensif di Wall Street, indeks utilitas S&P 500 menguat 1,7 persen dan real estat naik 1,1 persen.Dengan invasi Rusia ke Ukraina yang sudah terjadi selama seminggu, ratusan tentara Rusia dan warga sipil Ukraina telah tewas, dan Rusia telah jatuh ke dalam isolasi."Pasar sepenuhnya terkunci pada seperti apa gejolak geopolitik ini," kata Ahli Strategi Investasi Baird, Ross Mayfield dikutip dari Antara, Jumat, 4 Maret 2022."Volatilitas kemungkinan akan tetap ada untuk jangka pendek, dan bahkan mungkin jangka menengah, karena saya tidak melihat apa yang dapat diterima dalam beberapa minggu ke depan untuk Ukraina atau Putin." jelas dia.Melonjaknya harga minyak dan komoditas lainnya telah memicu kekhawatiran inflasi tinggi baru-baru ini dapat digabungkan dengan pertumbuhan ekonomi yang stagnan, sehingga mempersulit Federal Reserve (Fed) dan bank sentral utama lainnya untuk mengelola suku bunga.Sebuah survei dari BofA Global Research menunjukkan, persentase fund manager yang memperkirakan apa yang disebut stagflasi dalam 12 bulan ke depan mencapai 30 persen, dibandingkan dengan 22 persen bulan lalu.Wall Street melonjak di sesi sebelumnya setelah Ketua Fed Jerome Powell mengatakan dia akan mendukung kenaikan suku bunga seperempat poin pada pertemuan 15-16 Maret, meredakan beberapa kekhawatiran kenaikan yang lebih agresif."Kami akan tetap dalam kisaran ketat sampai kami berada di pertemuan Fed dalam dua minggu karena pendapatan terbatas," prediksi Kepala Investasi Infrastructure Capital Management di New York Jay Hatfield."Tidak ada alasan nyata untuk berlama-lama, kecuali, tentu saja, ada perdamaian atau stabilitas di Ukraina, yang sepertinya tidak mungkin," jelas dia.Menurut data Refinitiv, volume transaksi di bursa AS mencapai 12,6 miliar saham, terendah dalam enam hari.Sementara itu data menunjukkan ukuran aktivitas industri jasa AS turun ke level terendah satu tahun pada Februari dan pekerjaan mengalami kontraksi.Kroger Co melonjak hampir 12 persen setelah toko bahan makanan itu memperkirakan penjualan dan laba tahunannya meningkat didorong oleh permintaan yang kuat untuk layanan penjemputan dan pengiriman dan tren masakan rumahan yang berkelanjutan.American Eagle Outfitters Inc anjlok 9,3 persen setelah jaringan toko pakaian itu memperkirakan penurunan pendapatan untuk paruh pertama 2022.