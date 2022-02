Bursa Saham di Asia Pasifik Dibuka Merekah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Singapura: Saham-saham di Asia-Pasifik bergerak naik pada perdagangan Rabu pagi dengan saham-saham di Hong Kong memimpin kenaikan secara regional. Kondisi itu terjadi di tengah lonjakan varian Omicron di beberapa wilayah di dunia dan rencana The Fed menaikkan suku bunga acuan Mengutip CNBC International, Rabu, 9 Februari 2022, pada awal perdagangan, indeks Hang Seng di Hong Kong melonjak 2,06 persen karena saham teknologi Tiongkok bangkit kembali dari kerugian Selasa. Saham Alibaba melonjak 6,12 persen, sementara Tencent naik 2,09 persen dan Netease naik 5,59 persen.Saham Tiongkok Daratan juga diperdagangkan di wilayah positif, dengan komposit Shanghai naik 0,15 persen dan komponen Shenzhen naik 0,438 persen. Di Jepang, Nikkei 225 naik 0,83 persen, sedangkan indeks Topix naik 0,8 persen. Kospi Korea Selatan juga naik 0,83 persen. Indeks MSCI dari saham Asia Pasifik di luar Jepang diperdagangkan 1,08 persen lebih tinggi.Saham SoftBank Group melonjak 5,34 persen setelah konglomerat Jepang pada Selasa mengumumkan rencana untuk membawa Arm ke publik menyusul runtuhnya rencana penjualan unit ke Nvidia.Di tempat lain, S&P/ASX 200 di Australia naik 0,34 persen karena saham bank melonjak: Commonwealth Bank of Australia (CBA) melonjak 5,05 persen, Westpac naik 2,4 persen, Australia and New Zealand Banking Group naik 1,19 persen, dan National Australia Bank naik 0,94 persen.Semalam di Amerika Serikat , Dow Jones Industrial Average melonjak 371,65 poin menjadi 35.462,78, sementara S&P 500 naik 0,84 persen menjadi 4.521,54. Nasdaq Composite melonjak 1,28 persen menjadi sekitar 14.194,46.Sementara itu, investor menunggu rilis data inflasi konsumen AS yang diperkirakan dirilis Kamis untuk petunjuk tentang bagaimana Federal Reserve dapat bereaksi terhadap kenaikan tekanan harga. Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang rekan-rekannya, berada di 95,592 -masih di bawah level di atas 96 yang terlihat minggu lalu.