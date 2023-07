Wall Street Lanjutkan Penguatan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SAW)

Texas: Indeks saham utama di Paman Sam kompak naik pada penutupan perdagangan kemarin. Indeks saham utama di Wall Street lanjutkan kenaikan di tengah sinyal berkurangnya kenaikan suku bunga global dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok.Melansir CNBC International, Selasa, 18 Juli 2023, indeks saham S&P 500 naik 0,39 persen atau 17,37 bps, Nasdaq melemah 0,93 persen atau 131.24 bps. DJIA naik 0,22 persen atau 76,32 bps.Saham First Solar Inc, Enphase Energy, ON Semiconductor, Intel Corp, JP Morgan Chase, dan Apple Inc naik pada penutupan kemarin. Sementara itu saham seperti Walt Disney Co, Merck, Xcel Energy, Verizon Communication serta Ford Motor Co melemah.Pelaku pasar masih menunggu langkah The Fed terhadap pergerakan suku bunga di Juli 2023. Pelaku pasar masih melihat The Fed bisa saja menaikkan suku bunga untuk mencapai inflasi sebesar dua persen. Namun hal ini tampak dilakukan secara bertahap.Mantan Vice Chairman The Fed Roger Ferguson menuturkan ada kemungkinan peningkatan soft landing. Namun dia melihat masih banyak momentum di depan terutama potensi pertumbuhan dari berbagai sektor."Namun, saya pikir terlalu dini untuk menyatakan itu sebagai kesepakatan yang sudah selesai, karena seperti yang dikatakan Fed sendiri, banyak dari pekerjaan yang telah mereka lakukan belum muncul di pasar," tegas dia.September, kata Ferguson, adalah saat pasar harus melihat lebih dekat efek dari kenaikan sebelumnya dan melihat bagaimana pengaruhnya terhadap perekonomian. Hari ini, masih ada risiko pendinginan inflasi kurang terkait langsung dengan kenaikan Fed daripada yang disimpulkan beberapa orang.