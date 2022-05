New York: Harga minyak dunia rebound pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat pagi WIB). Kenaikan ini seiring melemahnya dolar AS dan potensi permintaan minyak yang meningkat dari Tiongkok.Mengutip Antara, Jumat, 20 Mei 2022, harga minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Juli terangkat USD2,93 atau 2,7 persen menjadi USD112,04 per barel.Harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman Juni bertambah USD2,62 atau 2,4 persen menjadi USD112,21 per barel."Pasar sangat fluktuatif dan bereaksi terhadap semua jenis berita utama yang berbeda dari jam ke jam, dan pergerakan di pasar minyak dari hari ke hari semakin dibesar-besarkan," kata Presiden Lipow Oil Associates Andrew LipowMeski demikian, kenaikan minyak mentah terbatas, dengan Brent dan WTI diperdagangkan dalam kisaran sempit karena jalur permintaan yang tidak pasti. Investor khawatir tentang kenaikan inflasi dan tindakan yang lebih agresif dari bank-bank sentral."Brent tampaknya disematkan di atas 100 dolar AS tetapi saya pikir risiko resesi dan semua kekhawatiran tentang permintaan Tiongkok membatasi kenaikan dan akan terus berlanjut," kata Kepala Penelitian Makro Minyak dan Gas Enverus, Bill Farren-Price.