Wall Street Melesat, Saham Apple dan Tesla Menghijau

New York: Bursa saham Amerika Serikat atau Wall Street melesat pada penutupan perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu pagi WIB). Wall Street terangkat oleh saham Apple dan Tesla di tengah rilis data penjualan ritel AS.Mengutip Antara, Rabu, 18 Mei 2022, indeks S&P 500 melonjak 2,02 persen atau 80,84 poin menjadi 4.088,85. Indeks komposi Nasdaq bertambah 2,76 persen atau 321,73 poin menjadi 11.984,52. Indeks Dow Jones Industrial Average menguat 1,34 persen atau 431,17 poin, menjadi 32.654,59.Sepuluh dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona hijau, dengan sektor keuangan, material, konsumen, dan teknologi semuanya terangkat lebih dari dua persen.Investor menunjukkan sentimen positif terhadap peningkatan data penjualan ritel AS sebesar 0,9 persen pada April.Saham Microsoft Corp, Apple Inc, Tesla Inc dan Amazon yang baru-baru ini tergelincir kembali menguat antara 2,0 persen dan 5,1 persen. Ini mendorong S&P 500 dan Nasdaq lebih tinggi."Saham terbesar yang cenderung dibeli investor pada dasarnya telah dipukuli. Mereka berada di wilayah koreksi atau pasar bearish," kata kepala investasi Defiance ETF Sylvia Jablonski.Indeks S&P 500 Banks melonjak 3,8 persen, dengan Citigroup melonjak hampir 8,0 persen setelah Warren Buffett Berkshire Hathaway mengungkapkan investasi hampir 3 miliar dolar AS di pemberi pinjaman AS itu.Kumpulan data ekonomi lainnya menunjukkan produksi industri meningkat 1,1 persen pada bulan lalu. Angka ini lebih tinggi dari perkiraan 0,5 persen, dan lebih cepat dari kenaikan 0,9 persen pada Maret.Volume transaksi di bursa AS mencapai 12,0 miliar saham, dibandingkan dengan rata-rata 13,3 miliar selama 20 hari perdagangan terakhir.