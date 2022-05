Dolar AS Sentuh Level Tertinggi Setelah 20 Tahun, Kok Bisa?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Mata uang dolar AS mencapai level tertinggi setelah 20 tahun pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa pagi WIB).Penguatan dolar AS seiring dengan sentimen penghindaran risiko terhadap rencana kenaikan suku bunga Federal Reserve yang mendorong daya tarik safe haven greenback.Dolar meningkat selama lima minggu berturut-turut karena imbal hasil obligasi pemerintah AS naik di tengah ekspektasi The Fed yang agresif dalam menekan inflasi.Mengutip Antara, Selasa, 10 Mei 2022, indeks dolar turun 0,135 persen pada 103,630 setelah menyentuh 104,19, level tertinggi sejak Desember 2002, dengan euro naik 0,15 persen menjadi 1,0567 dolar.Yen Jepang menguat 0,24 persen versus greenback di 130,28 per dolar, sementara poundsterling terakhir diperdagangkan di 1,2343 dolar, naik 0,05 persen hari ini.Di pasar mata uang kripto, bitcoin terakhir jatuh 14,93 persen menjadi USD30.679,52 setelah turun menjadi USD30.321, terendah sejak 21 Juli 2021. Sementara itu, ethereum terakhir turun 16,21 persen menjadi USD2.266,33.Presiden Fed Minneapolis Neel Kashkari mengatakan bank sentral AS mungkin tidak mendapatkan banyak bantuan dari pelonggaran rantai pasokan seperti yang diharapkan dalam mendinginkan inflasi. Hal ini akan memberi ruang bagi The Fed untuk menaikkan suku bunga.Di sisi lain, perang Rusia-Ukraina dan dampak lockdown di Tiongkok turut mendorong dolar menjadi aset yang diburu investor."Saat ini, sepertinya Anda memiliki tiga pendorong di sini yang akan terus memberikan dolar dengan pijakan yang kuat," kata analis pasar senior Edward Moya.