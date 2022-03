Harga Minyak Dunia Masih Tinggi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Reli minyak akan berakhir?

(SAW)

New York: Harga minyak menetap sekitar empat persen lebih tinggi pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB). Amerika Serikat (AS) melarang impor minyak Rusia dan Inggris mengatakan akan menghapusnya secara bertahap hingga akhir tahun. Keputusan ini diperkirakan akan lebih mengganggu pasar energi global karena Rusia pengekspor minyak mentah terbesar kedua. Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Mei melonjak USD4,77 atau 3,9 persen menjadi USD127,98 per barel, setelah mencapai tertinggi sesi di USD133,09. Sementara minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS terangkat USD4,30 atau 3,6 persen, menjadi USD123,70 per barel, setelah mencapai level tertinggi sesi USD129,40.Harga minyak telah melonjak lebih dari 30 persen sejak Rusia menginvasi Ukraina, dan Amerika Serikat serta negara-negara lain memberlakukan serangkaian sanksi. Sanksi tersebut telah mengubah ekspor minyak dan gas Rusia bahkan sebelum larangan tersebut, karena para pedagang berusaha untuk menghindari pelanggaran sanksi di masa depan.Presiden AS Joe Biden mengumumkan larangan impor minyak Rusia dan energi lainnya. Inggris mengatakan akan menghentikan impor minyak dan produk minyak Rusia pada akhir 2022, memberi pasar dan bisnis waktu untuk menemukan alternatif. Rusia mengirimkan tujuh juta hingga delapan juta barel per hari minyak mentah dan bahan bakar ke pasar global.Amerika Serikat mengimpor sangat sedikit minyak dari Rusia, namun larangan itu adalah menjadi salah satu sumber kehilangan pasokan minyak mentah."Ini hanya satu eskalasi lagi dalam serangkaian peristiwa yang telah mendorong harga minyak mentah dan produknya lebih tinggi," jelas Analis Minyak Utama di Kpler Matt Smith dikutip dari Antara, Rabu, 9 Maret 2022.Analis di konsultan Rystad Energy yang berbasis di Oslo menjelaskan larangan impor dapat mengirim harga minyak global hingga USD200 per barel.Sebelum larangan AS diumumkan, Goldman Sachs telah menaikkan perkiraan Brent untuk 2022 menjadi USD135 dari USD98 dan prospek 2023 menjadi USD115 per barel dari USD105."Seberapa tinggi harga minyak bisa naik? Pilih angka, ini pasar yang kacau," ujar analis di RBC Capital Markets, Mike Tran, mengatakan dalam sebuah catatan.Banyak pembeli sudah menghindari minyak Rusia. Shell PLC mengatakan akan menghentikan semua pembelian spot minyak mentah Rusia setelah menuai kritik atas pembelian yang dilakukan pada 4 Maret.Beberapa pengamat pasar mengatakan reli minyak sudah berlebihan, dan minyak mentah secara singkat menyerahkan sebagian besar kenaikan sekitar satu jam sebelum penyelesaian. Pedagang mengaitkan kemunduran itu dengan laporan tentang Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang tidak lagi mendesak untuk menjadi anggota NATO.Pengejaran Ukraina untuk menjadi anggota NATO telah menjadi poin utama perdebatan dalam negosiasi dengan Rusia.Meredupnya ekspektasi untuk segera kembalinya minyak mentah Iran ke pasar global telah menambah tekanan pada harga, karena pembicaraan telah melambat antara Teheran dan kekuatan dunia.Gangguan pasokan datang karena persediaan terus turun di seluruh dunia. Lima analis yang disurvei oleh Reuters memperkirakan rata-rata stok minyak mentah AS turun sekitar 700 ribu barel dalam seminggu hingga 4 Maret.