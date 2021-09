Ketua Fed: Masalah Utang Evergrande Khusus untuk Tiongkok

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Ketua Federal Reserve Amerika Serikat (AS) Jerome Powell mengatakan masalah utang pengembang properti Evergrande tampaknya khusus untuk Tiongkok. Powell tidak melihat paralel dengan sektor korporasi Amerika Serikat.Potensi gagal bayar (default) oleh Evergrande , penerbit obligasi sampah terbesar di Asia, mendorong aksi jual tajam di Wall Street dan melebarkan spread pada obligasi imbal hasil tinggi AS pada Senin, 20 September 2021, meskipun pasar telah stabil sejak saat itu."Dalam hal implikasinya bagi kami, tidak banyak paparan langsung ke Amerika Serikat. Bank-bank besar Tiongkok tidak terlalu terekspos, tetapi Anda akan khawatir itu akan memengaruhi kondisi keuangan global melalui saluran kepercayaan global dan hal semacam itu," kata Powell kepada wartawan setelah pertemuan kebijakan The Fed, dilansir Antara, Kamis, 23 September 2021."Tapi saya tidak akan menarik paralel dengan sektor korporasi Amerika Serikat."Dia menambahkan, dengan dimulainya pandemi virus korona tahun lalu, The Fed khawatir tentang gelombang gagal bayar oleh perusahaan-perusahaan yang sangat berpengaruh, mencatat bahwa hal itu tidak terwujud secara signifikan karena Undang-Undang CARES (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security) AS dan tindakan oleh bank sentral. Saat ini, tingkat gagal bayar perusahaan teramat sangat rendah.Adapun Evergrande, Powell mengatakan Tiongkok memiliki utang yang sangat tinggi untuk ekonomi pasar yang sedang berkembang dan pemerintahnya memberlakukan batasan baru untuk perusahaan dengan leverage tinggi.Evergrande pada Rabu, 22 September 2021 setuju untuk menyelesaikan pembayaran bunga pada obligasi domestik. Sementara bank sentral Tiongkok menyuntikkan uang tunai ke dalam sistem perbankan, untuk sementara menenangkan ketakutan investor akan penularan yang telah menekan ekuitas dan aset berisiko lainnya pada awal pekan.