Saham Asia Dibuka Melandai Jelang Data Penggajian AS

Sydney: Saham-saham Asia dibuka cenderung datar pada Jumat pagi, dan obligasi pemerintah menahan kenaikannya menjelang data penggajian nonpertanian (NFP) AS. Ujian besar berikutnya bagi investor yang mencari lebih banyak tanda-tanda pergeseran dari Federal Reserve, dengan dolar menanggung kerugian besar.Dikutip dari Antara, Jumat, 2 Desember 2022, indeks MSCI untuk saham Asia-Pasifik di luar Jepang melemah 0,2 persen pada awal perdagangan. Meskipun demikian, indeks diperkirakan akan naik 4,2 persen untuk minggu ini, melayang di sekitar level tertinggi sejak September. Nikkei Jepang merosot 1,5 persen.S&P 500 berjangka turun 0,3 persen, sementara Nasdaq berjangka turun 0,4 persen. Saham AS berakhir beragam pada Kamis, 1 Desember 2022, setelah reli besar sehari sebelumnya, didukung oleh komentar Ketua Fed Jerome Powell yang tidak terdengar hawkish seperti yang ditakutkan beberapa orang.Data AS semalam termasuk penurunan lowongan pekerjaan AS dan aktivitas manufaktur AS yang berkontraksi menunjukkan tanda-tanda berkurangnya tekanan biaya, menambah bukti bahwa kenaikan suku bunga Fed telah mendinginkan perekonomian.Investor juga mengamati lebih banyak tanda bahwa Tiongkok melonggarkan kebijakan nol covid-19, dan apakah Tiongkok akan berkontribusi lebih banyak pada pertumbuhan global tahun depan di tengah resesi global yang membayangi.Indeks saham unggulan Tiongkok CSI 300 dibuka 0,2 persen lebih rendah, sementara indeks Hang Seng Hong Kong dibuka 0,3 persen lebih tinggi.Sumber mengatakan kepada Reuters bahwa Tiongkok akan mengumumkan pelonggaran protokol karantina Covid-19 dalam beberapa hari mendatang dan pengurangan pengujian massal, perubahan kebijakan yang nyata setelah kemarahan atas pembatasan terberat di dunia memicu protes yang meluas.Kepala Ekonom di AMP Capital Shane Oliver mengatakan, pasar setelah reli yang kuat baru-baru ini, dalam beberapa kasus naik ke sekitar level resistensi teknis, dan mungkin perlu beberapa saat untuk melewati titik tersebut."Tapi saya curiga dengan meningkatnya tanda-tanda inflasi memuncak secara global dan Tiongkok melonggarkan pembatasan covid-nya menjauh dari nol covid, mereka belum mengatakan banyak tetapi pasti menjauh dari nol covid-19, hal-hal itu mungkin positif," kata dia, dikutip dari Antara, Jumat, 2 Desember 2022."Saya pikir reli mungkin dapat berlanjut tetapi dalam jangka pendek daftar penggajian adalah yang harus diperhatikan dengan cermat." jelas dia.Ahli strategi makro di Deutsche Bank Alan Ruskin mengatakan jika NFP meningkat dari 50 ribu menjadi 150 ribu pada November, itu akan menguntungkan bagi obligasi dan ekuitas dan menjaga perdagangan dolar AS di belakang. Ekonom yang disurvei oleh Reuters memperkirakan NFP kemungkinan naik 200 ribu pada November.Pasar berjangka memperkirakan peluang 78 persen untuk kenaikan 50 basis poin pada pertemuan kebijakan Desember, sementara suku bunga sekarang diperkirakan akan mencapai puncaknya sekitar 4,75 persen hingga 5,0 persen pada pertengahan tahun depan, dibandingkan dengan 5,0 persen hingga 5,25 persen sebelumnya.Di pasar obligasi, surat utang negara menahan kenaikan mereka setelah reli selama dua hari berturut-turut. Imbal hasil acuan obligasi pemerintah AS 10-tahun sebagian besar stabil di 3,5303 persen, dibandingkan dengan penutupan AS di 3,527 persen.Imbal hasil dua tahun, yang naik bersama ekspektasi pedagang akan suku bunga dana Fed yang lebih tinggi, sedikit berubah di 4,2584 persen, dibandingkan dengan penutupan AS di 4,254 persen.Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id