Harga Minyak Dunia Jatuh Akibat Kenaikan Persediaan

New York: Harga minyak mentah berjangka turun pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis pagi WIB). Pelemahan terjadi karena prospek kenaikan suku bunga lebih lanjut oleh Federal Reserve dalam 2023 dan peningkatan mingguan persediaan minyak bumi AS minggu lalu.Mengutip Xinhua, Kamis, 15 Juni 2023, West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Juli turun USD1,15 atau 1,66 persen menjadi USD68,27 per barel di New York Mercantile Exchange. Minyak mentah Brent untuk pengiriman Agustus turun USD1,09 atau 1,47 persen menjadi USD73,20 per barel di London ICE Futures Exchange.Meskipun The Fed mempertahankan kisaran target suku bunga acuan, tapi pembuat kebijakan moneter dari The Fed menaikkan proyeksi suku bunga dana federal untuk 2023 menjadi 5,6 dari 5,1 persen pada Maret, yang menunjukkan bahwa The Fed dapat melanjutkan kenaikan suku bunga setelah jeda.Pelaku pasar memperkirakan The Fed akan memberikan dua kenaikan suku bunga lagi pada 2023 dengan prospek permintaan minyak di bawah tekanan tambahan. Sementara itu, persediaan minyak mentah komersial AS meningkat 7,9 juta barel dalam pekan yang berakhir 9 Juni, menurut data yang dikeluarkan oleh Administrasi Informasi Energi (EIA) AS.Analis Pemasok Informasi Pasar FX Empire Vladimir Zernov mengatakan laporan EIA memberi tekanan pada pasar minyak tetapi pedagang tetap fokus pada keputusan Fed yang akan datang. Dalam hal ini, minyak WTI tetap terikat kisaran tanpa tren yang jelas dalam jangka pendek."Meskipun jelas akan membutuhkan katalis yang signifikan untuk mendapatkan momentum kenaikan yang berkelanjutan," kata Zernov.Di sisi lain, saham-saham Amerika Serikat berakhir bervariasi pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis pagi WIB). Kondisi itu terjadi setelah Federal Reserve menghentikan siklus pengetatannya tetapi mengisyaratkan lebih banyak kenaikan suku bunga masih di atas meja pada tahun ini.Indeks Dow Jones Industrial Average turun 232,79 poin atau 0,68 persen menjadi 33.979,33. Kemudian indeks S&P 500 bertambah 3,58 poin atau 0,08 persen menjadi 4.372,59. Indeks Komposit Nasdaq naik 53,16 poin atau 0,39 persen menjadi 13.626,48.