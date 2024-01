Harga Emas Dunia Tetap Berkilau

Advertisement

Texas: Harga emas dunia kembali berkilau pada pembukaan perdagangan hari ini. Kenaikan ini memberikan sinyal investor masih percaya aset safe haven itu akan naik di tengah ketidakpastian global.Melansir Investing.com, harga emas dunia acuan XAU/USD naik pada pembukaan perdagangan hari ini. Harga emas dunia naik 0,14 persen ke level USD2.031 per ons pada pembukaan perdagangan Jumat, 12 Januari 2024. Emas dunia sudah naik sebesar 8,13 persen dalam setahun.Sejauh ini, pasar belum menyerah terhadap gagasan The Fed akan mulai menurunkan suku bunga pada Maret, meskipun tekanan inflasi masih tetap tinggi. Catatan HSBC diterbitkan menjelang Indeks Harga Konsumen Desember, yang menunjukkan harga konsumen inti di AS naik 3,9 persen dalam 12 bulan terakhir, lebih tinggi dari perkiraan.Meskipun inflasi tinggi, pasar masih melihat peluang penurunan suku bunga lebih dari 68 persen pada pertemuan Maret. HSBC melihat sejumlah faktor penting akan menopang harga emas pada level tertinggi dalam sejarah."Contohnya, risiko geopolitik dan perdagangan meningkat dan mungkin akan tetap tinggi pada 2024, seiring dengan diadakannya pemilu di 75 negara, yang memberikan dukungan mendasar terhadap harga emas. Permintaan bank sentral secara historis masih kuat, dipicu oleh risiko geopolitik dan kebutuhan diversifikasi portofolio, namun mungkin tidak sepenuhnya dapat dipertahankan pada tingkat harga di atas USD2.000 per ons," tegas HSBC.Sementara itu, menurut analisis komoditas terbaru dari StoneX Bullion, harga emas berada pada posisi yang baik untuk memperoleh kenaikan lebih lanjut tahun ini karena ketidakpastian ekonomi dan politik yang sedang berlangsung."Harga emas cenderung tumbuh subur di tengah ketidakpastian (dan tentu saja kita tidak boleh melupakan geopolitik, yang saat ini mendukung dan atas dasar kemanusiaan kita harus berharap hal ini akan terjadi sebaliknya), dan ini menyiratkan prospek harga emas tetap positif,” tulis mereka.