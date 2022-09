AS Pede Bisa Turunkan Inflasi Tinggi, Apa Iya?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen mengatakan adalah mungkin untuk menurunkan rekor inflasi tinggi di Paman Sam sambil mempertahankan pasar tenaga kerja yang sehat. Sejauh ini The Fed terus berupaya secara agresif menekan ledakan inflasi yang salah satunya melalui menaikkan suku bunga.Komentarnya datang setelah Federal Reserve menaikkan suku bunga acuan sebanyak 75 basis poin untuk ketiga kalinya berturut-turut. Sedangkan Ketua The Fed Jerome Powell memperingatkan pendinginan inflasi akan menyakitkan bagi ekonomi AS."Tapi saya percaya ada jalan melalui ini yang bisa berhasil menurunkan inflasi sambil juga mempertahankan pasar tenaga kerja yang kuat. Dan saya sangat berharap The Fed akan berhasil melakukan itu," kata Yellen, dilansir dari The Business Times, Rabu, 28 September 2022.Yellen menambahkan kemungkinan ada beberapa tekanan inflasi yang disebabkan oleh kekurangan pekerja di pasar tenaga kerja, yang telah mendorong kenaikan upah. "Itu juga tugas The Fed untuk mengatasi ketidakseimbangan permintaan-penawaran," kata Yellen.