Bank Besar AS Mulai Naikkan Suku Bunga

New York: Bank-bank utama Amerika Serikat ( AS ) termasuk JPMorgan Chase & Co, Wells Fargo Bank dan Citibank, telah menaikkan suku bunga utama mereka menjadi 4,0 persen, efektif mulai Kamis, 5 Mei 2022.Suku bunga pinjaman dasar dinaikkan sebesar 50 basis poin, kata bank dalam pernyataan yang berbeda pada Rabu, 4 Mei 2022 sebagaimana dikutip dari Antara, Kamis,5 April 2022.Keputusan itu muncul setelah Bank Sentral AS Federal Reserve (The Fed) menaikkan suku bunga overnight sebesar setengah poin, lompatan terbesar dalam 22 tahun pada Rabu, 4 Mei 2022.The Fed mengatakan akan mulai menyusutkan portofolio aset bank sentral USD9 triliun bulan depan dalam upaya untuk lebih menurunkan inflasi. Bank sentral AS menetapkan target suku bunga dana federal ke kisaran antara 0,75 persen dan 1,0 persen dalam keputusan bulat, dengan kenaikan lebih lanjut dalam biaya pinjaman dengan besaran yang mungkin serupa kemungkinan akan mengikuti.The Fed menaikkan suku bunga acuannya sebesar setengah poin pada Rabu waktu setempat. Hal ini menandai kenaikan suku bunga paling tajam sejak 2000, karena mengambil langkah lebih agresif untuk mengendalikan inflasi tertinggi dalam empat dekade."Inflasi tetap tinggi, mencerminkan ketidakseimbangan penawaran dan permintaan terkait pandemi, harga energi yang lebih tinggi, dan tekanan harga yang lebih luas," kata The Fed, menambahkan perang Rusia-Ukraina dan peristiwa terkait menciptakan tekanan ke atas tambahan pada inflasi dan cenderung membebani kegiatan ekonomi.