Selain Dolar, Yen Ikut Menguat

New York: Mata uang safe haven yen dan franc Swiss menguat pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB). Hal ini karena investor menjadi gelisah tentang Federal Reserve tiba-tiba hawkish yang dapat memberikan kenaikan suku bunga agresif dan menggagalkan pemulihan ekonomi. Kekhawatiran tentang varian baru virus korona, Omicron juga mendorong pembelian terhadap mata uang safe haven ini. Dolar, pada sisi lain, mundur pada Selasa 30 November 2021, setelah naik ketika Ketua Fed Jerome Powell mengatakan risiko inflasi telah meningkat dan menyatakan untuk menghentikan istilah sementara guna menggambarkan lonjakan harga. Dia juga mendorong percepatan pengurangan pembelian aset Fed."Secara keseluruhan, risiko terhadap prospek jangka pendek terus meningkat. Investor selalu memandang The Fed sebagai jaring pengaman, tetapi Fed terlihat panik di sini," kata analis pasar senior, di Oanda di New York, Edward Moya, dikutip dari Antara, Rabu, 1 Desember 2021."The Fed salah dalam inflasi. Dan sekarang tampaknya mereka akan terburu-buru melakukan tapering dan dengan cepat memberikan kenaikan suku bunga. Jika tekanan inflasi tetap ada, Anda bisa melihat siklus kenaikan suku bunga yang dipercepat yang dapat mengancam kondisi keuangan," katanya lagi.Pada akhir perdagangan, dolar turun 0,4 persen terhadap yen menjadi 113,065 yen. Terhadap franc Swiss, dolar turun 0,4 persen menjadi 0,9185 franc.Indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya turun 0,3 persen menjadi 95,90. Indeks dolar reli di awal sesi, sementara saham AS jatuh, setelah pernyataan hawkish Powell."Pedagang dalam mode 'jual dulu dan ajukan pertanyaan nanti'," kata Kepala Strategi Pasar di Cambridge Global Payments di Toronto, Karl Schamotta.Sebelumnya, yen dan franc Swiss naik terhadap dolar, setelah CEO Moderna mengatakan vaksin virus Corona kemungkinan akan kurang efektif terhadap varian Omicron karena mereka telah melawan varian lain.Pembuat obat Regeneron Pharmaceuticals Inc mengatakan bahwa pengobatan antibodi covid-19 mungkin kurang efektif terhadap Omicron.Peringatan tersebut memperkuat pandangan bahwa ekonomi global dapat membutuhkan waktu lebih lama untuk kembali ke tingkat sebelum pandemi daripada yang diperkirakan banyak orang. Terhadap dolar AS, euro menguat 0,4 persen menjadi USD1,1335, membukukan kenaikan beruntun tiga hari terbesar sejak Desember 2020.Sebelum kedatangan Omicron, pendorong utama pergerakan mata uang adalah bagaimana para pedagang merasakan kecepatan yang berbeda di mana bank-bank sentral global akan mengakhiri stimulus era pandemi dan menaikkan suku bunga saat mereka berupaya memerangi kenaikan inflasi tanpa menghambat pertumbuhan.Di pasar mata uang kripto juga memiliki sesi perdagangan yang fluktuatif. Ethereum terakhir naik 4,8 persen pada USD4.668 dan bitcoin turun 0,3 persen ke level USD57.645.