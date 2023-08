Minyak Dunia Memanas

harga solar naik





Texas: Harga minyak dunia naik pada pembukaan perdagangan hari ini. Harga minyak naik karena jumlah rig minyak turun dan kebakaran sebuah kilang di Louisiana mengurangi persediaan minyak.Dikutip dari Investing.com, harga minyak dunia WTI naik sebesar 1,27 persen dengan berada pada level USD80 per barel pembukaan perdagangan Sabtu, 26 Agustus 2023. Kemudian minyak dunia brent naik 1,82 persen atau USD84,88 per barel.Analis di Price Futures Group Phil Flynn menjelaskan harga migas juga mendapat dukungan dari kebakaran di kilang Louisiana dan jatuhnya jumlah rig AS.Kebakaran terjadi di tangki penyimpanan nafta raksasa di kilang Marathon Petroleum yang berkapasitas 596.000 barel per hari (bph) di Garyville, Louisiana.Selain itu harga minyak juga alami kenaikan dari kurangnya jumlah rig minyak. Perusahaan jasa energi Baker Hughes menuturkan pada Agustus, perusahaan-perusahaan energi AS mengurangi jumlah rig minyak aktif selama sembilan bulan berturut-turut.Akibatnya harga solar melonjak sekitar 5 persen ke level tertinggi dalam hampir tujuh bulan, meningkatkan crack spread solar, yang merupakan ukuran margin keuntungan penyulingan, ke level tertinggi sejak Januari 2023.Harga minyak mentah naik meskipun ada berita ekonomi yang lemah dari Jerman, negara dengan ekonomi terbesar di Eropa, dan dolar AS naik ke level tertinggi dalam 11 minggu. Aksi Ketua Federal Reserve AS Jerome Powell mengatakan kenaikan suku bunga lebih lanjut juga bisa menekan harga minyak mentah.Analis di Morgan Stanley memperkirakan harga Brent akan didukung dengan baik di kisaran USD80 per barel, dengan minyak mentah kemungkinan akan tetap mengalami defisit selama sisa tahun ini sebelum kembali ke surplus kecil pada awal tahun 2024.