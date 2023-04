Nyerah Juga! Bed Bath & Beyond Akhirnya Ngajuin Bangkrut

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Rugi USD393 juta

Kronologi kebangkrutan

New Jersey: Bed Bath & Beyond akhirnya mengajukan perlindungan kebangkrutan setelah perjuangan panjang. Raksasa ritel itu memulai penjualan likuidasi.Bed Bath & Beyond mengajukan perlindungan kebangkrutan Bab 11 pada Minggu, 23 April 2023, setelah pengecer barang-barang rumah tersebut gagal mendapatkan dana untuk tetap bertahan, dan telah memulai penjualan likuidasi.Melansir Channel News Asia, Senin, 24 April 2023, Bed Bath & Beyond adalah pengecer perlengkapan rumah tangga, yang populer pada 1990-an sebagai tujuan belanja bagi pasangan yang membuat daftar pernikahan dan merencanakan memiliki bayi.Bed Bath & Beyond telah mengalami penurunan permintaan dalam beberapa tahun terakhir karena strategi merchandising untuk menjual lebih banyak produk bermerek toko, gagal.Langkah tahun lalu untuk meninggalkan strategi itu, dan untuk membawa lebih banyak merek nasional yang diakui pembeli, tidak menunjukkan tanda-tanda berhasil. Perusahaan pun melaporkan kerugian sekitar USD393 juta setelah penjualan anjlok 33 persen untuk kuartal yang berakhir pada 26 November.Union, peritel yang berbasis di New Jersey mengajukan kebangkrutan di pengadilan Distrik New Jersey, mendaftarkan perkiraan aset dan kewajibannya dalam kisaran USD1 miliar dan USD10 miliar, menurut pengajuan pengadilan.Perusahaan tersebut mengatakan telah menerima komitmen sekitar USD240 juta dalam bentuk pembiayaan debitur yang dimiliki dari Sixth Street Specialty Lending, menurut sebuah pernyataan.Mereka pun telah memulai penjualan likuidasi, ia bermaksud menggunakan proses Bab 11 untuk melakukan proses penjualan dan pemasaran terbatas untuk sebagian atau seluruh asetnya, menurut pernyataan itu.Perusahaan menambahkan, 360 toko Bed Bath & Beyond dan 120 toko dan situs web buybuy BABY akan tetap buka dan terus melayani pelanggan seiring dimulainya upaya penutupan lokasi ritelnya.Pada Januari, perusahaan meragukan kemampuannya untuk melanjutkan kelangsungan usahanya hanya beberapa bulan setelah mengumumkan pembiayaan baru lebih dari USD500 juta, serta pemutusan hubungan kerja dan penutupan 150 toko.Pada Februari, pengecer telah merencanakan untuk mengumpulkan sekitar USD1 miliar melalui penawaran saham preferen dan waran untuk menghindari kebangkrutan.Perusahaan mampu mengumpulkan USD360 juta dari kesepakatan kompleks yang membantunya membayar gagal bayar pinjaman dan pembayaran bunga untuk surat utang senior.Tetapi Bed Bath mengakhiri kesepakatan pada akhir Maret dan mengumumkan rencana untuk menjual sahamnya senilai USD300 juta, memperingatkan mereka mungkin harus mengajukan kebangkrutan jika tidak dapat mengamankan dana.Pada Februari, menurut pengajuan pengadilan, operasi Bed Bath & Beyond di Kanada gulung tikar. Divisi Kanada, yang mengoperasikan 54 toko Bed Bath & Beyond dan 11 toko buybuy BABY, bangkrut, menurut pengajuan yang diposting di situs konsultan Alvarez & Marsal.