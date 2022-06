Kurs Dolar AS Merekah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Kurs dolar Amerika Serikat (USD) menguat pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu pagi WIB), di tengah momentum lonjakan imbal hasil obligasi . Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,08 persen menjadi 101,7510.Mengutip Xinhua, Rabu, 1 Juni 2022, pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,0740 dibandingkan dengan USD1,0785 di sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,2604 dari USD1,2628 di sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi USD0,7177 dibandingkan dengan USD0,7163.Sedangkan dolar AS dibeli 128,65 yen Jepang, lebih tinggi dibandingkan dengan 127,53 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 0,9587 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9578 franc Swiss, dan turun menjadi 1,2644 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,2657 dolar Kanada.Pergerakan pasar di atas terjadi karena imbal hasil obligasi AS naik. Imbal hasil obligasi bertenor 10-tahun AS naik menjadi 2,85 persen pada Selasa sore, karena investor terus menimbang kenaikan inflasi. Imbal hasil obligasi bertenor 30-tahun juga naik.Di sisi lain, indeks utama saham bursa Wall Street terpantau turun pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu pagi WIB), terseret oleh pelemahan saham energi dan material. Di sisi lain, para investor terus memantau upaya bank sentral Amerika Serikat (AS) untuk menurunkan inflasi yang tinggi melalui suku bunga.Indeks Dow Jones Industrial Average turun 222,84 poin atau 0,67 persen menjadi 32.990,12. Sedangkan indeks S&P 500 turun 26,09 poin atau 0,63 persen menjadi 4.132,15. Kemudian indeks Komposit Nasdaq kehilangan 49,74 poin, atau 0,41 persen, menjadi 12.081,39.Sebanyak sembilan dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di area merah, dengan sektor energi dan material masing-masing turun 1,65 persen dan 1,6 persen, memimpin penurunan. Diskresi konsumen dan layanan komunikasi masing-masing naik 0,76 persen dan 0,41 persen, hanya dua kelompok yang naik.