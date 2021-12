Sri Mulyani dan Dirut Pertamina Masuk Daftar Most Powerful Women 2021

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kekuatan wanita di seluruh dunia terlihat sedikit berbeda pada tahun ini, dibandingkan dengan satu atau dua tahun lalu. Banyak wanita telah menduduki level c-suite.C-suite merupakan posisi eksekutif di level puncak atau tingkatan paling tinggi di sebuah perusahaan. Misalnya Chief Executive Officer (CEO), Chief Techonology Officer (CFO), Chief Marketing Officer (CMO), hingga Chief Financial Officer (CFO).Para wanita yang menduduki level c-suite ini, masuk dalam daftar tahunan ke-18 Forbes dari 100 Wanita Paling Berpengaruh di Dunia adalah 40 CEO, terbanyak sejak 2015, yang mengawasi rekor pendapatan USD3,3 triliun.Tapi apa yang mereka peroleh di ruang rapat, mereka kalah di tempat lain. Misalnya, ada dua kepala negara perempuan lebih sedikit dari tahun lalu.Menariknya, dalam daftar The World's Most Powerful Women 2021 versi Forbes , ada dua nama dari Indonesia. Siapa saja mereka?Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati kembali masuk dalam jajaran The World's Most Powerful Women 2021 versi Forbes. Wanita berusia 53 tahun ini menduduki peringkat ke-27 dalam gelar tersebut.Nicke adalah direktur wanita kedua di perusahaan minyak dan gas pelat merah tersebut. Karena Pertamina adalah milik negara, pekerjaan Nicke bergantung pada keputusan pemerintah Indonesia.Pada Juni 2020, seorang anggota kabinet mengatakan kepada pers lokal, Nicke "masih yang terbaik" untuk peran tersebut dan "mampu melaksanakan tugas apa pun yang diberikan kepadanya."Pada musim semi 2020, Nicke meredam ekspektasi investor dengan mengungkapkan bahwa ia memperkirakan 45 persen pukulan terkait covid terhadap pendapatan perusahaan.Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga mendapat gelar The World's Most Powerful Women 2021 versi Forbes. Wanita yang kerap disapa Ibu Ani itu ternyata masih kalah "pamor" dengan Nicke Widyawati. Sri Mulyani menduduki peringkat 66 dari 100.Sebagai menteri keuangan, Forbes menilai Sri Mulyani mampu meningkatkan penerimaan negara melalui reformasi perpajakan yang akan memperluas layanan e-filing dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.Tahun lalu, Sri Mulyani menerima penghargaan bergengsi Menteri Terbaik di World Government Summit atas usahanya untuk melaksanakan reformasi. Saat di Bank Dunia, dia menggunakan platformnya untuk mempromosikan kesetaraan gender.Sri Mulyani menjabat sebagai menteri keuangan Indonesia dari 2005 hingga 2010, membantu memandu transisi negara dari otokrasi ke demokrasi.