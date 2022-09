Kemilau Emas Dunia Tergerus Penguatan Dolar AS

Chicago: Harga emas dunia merosot pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu pagi WIB), berbalik melemah dari kenaikan tajam sesi sebelumnya. Hal itu karena dolar AS yang lebih kuat membuat logam kuning kurang menarik bagi investor yang memegang mata uang lainnya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Reli indeks dolar tampak berlanjut pada Selasa, 6 September, ketika para pedagang menunggu rincian lebih lanjut tentang jalur kebijakan moneter AS dan ekspektasi kenaikan suku bunga lebih lanjut oleh Federal Reserve membuat dolar didukung di sekitar tertinggi 20 tahun. Emas berjangka melonjak USD13,30 atau 0,78 persen menjadi USD1,722,60 pada Jumat, 2 September, setelah terpangkas sebanyak USD16,90 atau 0,98 persen menjadi USD1.709,30 pada Kamis, 1 September, dan tergelincir USD10,1 atau 0,58 persen menjadi USD1.726,20 pada Rabu, 31 Agustus.Reli indeks dolar tampak berlanjut pada Selasa, 6 September, ketika para pedagang menunggu rincian lebih lanjut tentang jalur kebijakan moneter AS dan ekspektasi kenaikan suku bunga lebih lanjut oleh Federal Reserve membuat dolar didukung di sekitar tertinggi 20 tahun.

Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, naik 0,35 persen menjadi 110,2140. Kenaikan suku bunga telah sangat membebani harga emas tahun ini, karena para pedagang mencari hasil yang lebih baik dari dolar dan obligasi pemerintah. The Fed juga secara luas diperkirakan mempertahankan laju kenaikan suku bunga bulan ini.



Pasar menunggu keputusan suku bunga dari bank sentral Kanada dan Bank Sentral Eropa. Sementara itu, data ekonomi yang dirilis tampak beragam. Institute for Supply Management (ISM) melaporkan indeks manajer pembelian (PMI) jasa-jasa AS tercatat di 56,9 persen pada Agustus, naik 0,2 poin persentase dari 56,7 persen pada Juli.



PMI jasa-jasa AS dari Global S&P turun menjadi 43,7 pada Agustus dari 47,3 pada Juli, di bawah pembacaan awal 44,1 dan level terendah sejak Mei 2020.

(ABD)

Mengutip Antara, Rabu, 7 September 2022, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi Comex New York Exchange, jatuh USD9,70 atau 0,56 persen menjadi USD1.712,90 per ons. Bursa Comex tutup pada Senin, 5 September untuk libur Hari Buruh AS.Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Desember naik 2,7 sen atau 0,15 persen, menjadi USD17,908 per ons. Sedangkan platinum untuk pengiriman Oktober naik sebanyak USD15,6 atau 1,91 persen, menjadi USD833,90 per ons.