Konflik di OPEC Bisa Picu Volatilitas Baru di Pasar Minyak

London: Ketidaksepakatan dalam Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dapat memicu pasar minyak di periode yang lebih bergejolak dengan harga melonjak karena kurangnya pasokan baru atau tenggelam tiba-tiba. Hal itu dapat terjadi jika negara-negara anggota OPEC memutuskan untuk melepaskan minyak mentah secara independen.Harga minyak awalnya melonjak ke level tertinggi enam tahun di tengah berita bahwa Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya, yang dikenal sebagai OPEC+, mengakhiri pertemuan mereka pada Senin waktu setempat tanpa kesepakatan dan tanpa tanggal pertemuan baru.Namun rencana yang diusulkan oleh OPEC, Rusia, dan sekutu lainnya untuk membawa 400 ribu barel per hari kembali ke pasar minyak terganggu oleh keberatan Uni Emirat Arab (UEA) terhadap aspek lain dari kesepakatan itu. Kondisi itu memicu perselisihan.Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate untuk Agustus diperdagangkan setinggi USD76,98 pada Selasa waktu setempat sebelum jatuh kembali menjadi USD74,53 per barel. Banyak analis memperkirakan minyak akan naik karena perselisihan di antara anggota OPEC, dan mengatakan harga masih bisa naik meskipun ada aksi jual."Ini akan menjadi lebih buruk sebelum menjadi lebih baik. Saya masih berpikir USD85 hingga USD90 per barel harus menjadi ujung atas," kata Mitra Again Capital John Kilduff, dilansir dari CNBC International, Kamis, 8 Juli 2021."Anda akan melihat lebih banyak minyak yang dihasilkan. Mereka tidak akan menjadi gila, tetapi mereka tidak akan hidup dalam struktur saat ini. Rusia akan memimpin serangan itu. Ini bisa menjadi gratis untuk semua," tambahnya.Beberapa analis telah memperkirakan lonjakan minyak ke kisaran USD100 per barel selama tahun depan. Perseteruan antara Arab Saudi dan Uni Emirat Arab membuka celah baru di OPEC, yang sekarang berarti minyak juga bisa turun jika anggota memutuskan untuk membuka keran produksi."Secara realistis, saya tidak berpikir ada orang yang ingin pergi ke arah ini. Saya menduga kepala dingin atau pemikiran rasional akan menang," kata Kepala Strategi Komoditas Global TD Securities Bart Melek.Melek mengatakan ada beberapa kartu liar untuk OPEC yang dapat memengaruhi harga. Yang utama adalah apakah Amerika Serikat (AS) dan Iran mencapai kesepakatan tentang program nuklir Iran, yang memungkinkannya untuk mengembalikan lebih dari satu juta barel per hari ke pasar."Risiko lainnya adalah apakah varian virus covid-19 dapat memengaruhi pemulihan ekonomi dan menghambat permintaan perjalanan," kata Melek.Adapun OPEC dan mitranya dapat menyetujui untuk mengembalikan produksi 400 ribu barel per hari ke pasar mulai Agustus. Tetapi UEA berusaha agar baseline produksinya meningkat dari 3,1 juta barel per hari menjadi 3,8 juta barel, dan itu adalah masalah utama dengan Arab Saudi.Setelah tiga hari pertemuan, ada juga kebuntuan mengenai apakah kesepakatan itu akan mencakup perpanjangan rencana hingga akhir 2022, yang ditentang oleh UEA. Tanpa kesepakatan, 5,8 juta barel per hari, dipotong dari produksi tahun lalu, akan tetap keluar dari pasar bahkan ketika permintaan meningkat."Saya pikir risiko acara OPEC kembali. Kami memiliki pelayaran yang cukup lancar tahun ini, dan sekarang ini tidak dihargai sama sekali," kata Kepala Strategi Komoditas Global RBC Capital Markets Helima Croft."Begitu orang mulai fokus pada 5,8 juta barel dari pasar, saya pikir mereka mungkin gugup. Bagaimana mereka kembali akan menjadi penting. Pasar akan terpengaruh jauh berbeda berdasarkan apakah minyak mengalir kembali atau negara-negara produsen membanjiri pasar dengan pasokan," tuturnya.Gesekan antara Arab Saudi dan UEA, yang sebelumnya merupakan sekutu kuat OPEC, terjadi pada saat pasar semakin membutuhkan lebih banyak pasokan. Analis memperkirakan dunia kekurangan lebih dari dua juta barel per hari, berdasarkan tingkat produksi saat ini dan peningkatan permintaan(ABD)