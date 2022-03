Waspada! Harga Minyak Dunia Bisa Capai USD200/Barel

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Harga patokan internasional minyak mentah berjangka brent naik 8,38 persen menjadi USD128,01 per barel pada Minggu malam, 6 Maret 2022.Dilansir Business Insider, harga patokan minyak berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS juga melambung 7,23 persen menjadi USD124,04 per barel.Rusia adalah produsen minyak terbesar ketiga di dunia, menurut Badan Energi Internasional. Harga minyak bisa naik menjadi USD200 per barel, karena AS dianggap tidak akan mampu memenuhi kekurangan pasokan dari larangan minyak mentah Rusia "Satu-satunya cara untuk menghentikan Vladimir Putin adalah dengan melarang ekspor minyak dan gas," ujar CEO Pioneer Natural Resource Scott Sheffield, dilansir Mediaindonesia.com, Senin, 7 Maret 2022.Namun, kata Scoot, konsekuensinya jika dunia barat mengumumkan akan melarang pasokan minyak dan gas Rusia, harga minyak akan mencapai USD200 per barel.Lonjakan harga minyak mentah telah mengirim harga naik, dengan harga gas AS melonjak 11 persen dari minggu lalu menjadi sekitar USD4 per galon pada Minggu -level tertinggi sejak 2008, menurut AAA Oils and Fats Pte Ltd."Peningkatan harga minyak terus memainkan peran utama dalam mendorong harga lebih tinggi," kata AAA dalam siaran pers pada pekan lalu.