Harga Minyak Dunia Naik Dipicu Optimisme Pertumbuhan Ekonomi AS

Houston: Harga minyak dunia naik pada penutupan perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB), dipicu optimisme pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS).Seperti dilansir Investing.com, Rabu, 9 Agustus 2023, harga minyak West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman September 2023 naik sebesar 98 sen menjadi USD82,92 per barel di New York Mercantile Exchange.Sementara harga minyak mentah Brent untuk pengiriman Oktober 2023 meningkat 83 sen menjadi USD86,17 per barel di London ICE Futures Exchange.Laporan yang dirilis Energy Information Administration (EIA) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi AS bakal meningkat 1,9 persen pada 2023. Angka ramalan ini lebih tinggi dari proyeksi sebelumnya dengan peningkatan 1,5 persen.EIA juga memperkirakan harga minyak mentah Brent mencapai rata-rata USD86 per barel pada semester kedua 2023, naik USD7 dari perkiraan sebelumnya.Adapun, produksi minyak mentah AS diperkirakan meningkat 850 ribu barel per hari mencapai rekor 12,76 juta barel per hari. Jumlah ini melampaui rekor sebelumnya sebesar 12,3 juta barel per hari yang tercapai pada 2019 lalu.