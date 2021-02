Produksi AS Anjlok, Harga Minyak Dunia Merekah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Harga minyak mentah dunia menguat pada perdagangan Rabu waktu setempat. Penguatan ini terjadi setelah data menunjukkan penurunan tajam dalam produksi minyak Amerika Serikat (AS) sebagai akibat dari penutupan besar-besaran fasilitas produksi karena pembekuan di Texas.Melansir Xinhua, Kamis, 25 Februari 2021, harga minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman April bertambah USD1,55 menjadi USD63,22 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara itu harga minyak mentah brent untuk pengiriman April naik USD1,67 menjadi USD67,04 per barel di London ICE Futures Exchange.Administrasi Informasi Energi AS (EIA) mencatat produksi minyak mentah AS turun selama pekan yang berakhir 19 Februari. Menurut EIA, produksi minyak mentah AS rata-rata 9,7 juta barel per hari (b/d) pada minggu lalu, 1,1 juta b/d kurang dari minggu sebelumnya, dan turun 3,3 juta b/d dari waktu ini pada tahun lalu.Ada kekhawatiran bahwa akan membutuhkan beberapa waktu untuk produksi kembali normal setelah bencana akibat es di Texas. Namun, analis energi di Commerzbank Research Eugen Weinberg mengatakan penting untuk tidak disesatkan oleh laporan berita jangka pendek."Satu-satunya faktor yang relevan dengan harga minyak kemungkinan besar adalah bahwa industri minyak Texas tidak mengalami kerusakan jangka panjang. Saat ini, pelaku pasar akan lebih baik untuk mengawasi pasar, reaksi dan data produksi Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya (OPEC+)," katanya dalam sebuah catatan.OPEC dan sekutunya sepakat pada Januari untuk mempertahankan sebagian besar pembatasan produksi minyak dari Februari hingga akhir Maret. Mereka diharapkan membahas strategi masa depan mereka minggu depan.(AHL)