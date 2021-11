Sah! Federal Reserve Terapkan Tapering di Tengah Lonjakan Inflasi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Mempertahankan suku bunga

Washington: Federal Reserve Amerika Serikat (AS) mengumumkan untuk mulai mengurangi pembelian asetnya atau memberlakukan tapering pada akhir bulan ini di tengah kekhawatiran besar atas tingkat inflasi yang terus meningkat. Meski demikian, The Fed tidak berencana untuk mempercepat kenaikan suku bunga utamanya.Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) mengatakan inflasi telah meningkat dan sebagian besar mencerminkan faktor-faktor yang diperkirakan bersifat sementara. Sedangkan ketidakseimbangan penawaran dan permintaan terkait dengan pandemi dan pembukaan kembali ekonomi telah berkontribusi terhadap kenaikan harga yang cukup besar di beberapa sektor.Mengingat kemajuan lebih lanjut substansial yang telah dibuat ekonomi AS menuju tujuan Fed sejak Desember, FOMC memutuskan untuk mulai mengurangi laju bulanan pembelian aset bersihnya sebesar USD10 miliar untuk surat berharga AS dan USD5 miliar untuk sekuritas yang didukung hipotek agen."Komite menilai bahwa pengurangan serupa dalam laju pembelian aset bersih kemungkinan akan sesuai setiap bulan, tetapi siap untuk menyesuaikan laju pembelian jika dijamin oleh perubahan dalam prospek ekonomi," kata FOMC, dilansir dari Xinhua, Kamis, 4 November 2021.Sementara itu, The Fed memutuskan untuk mempertahankan suku bunga dana federal pada level rekor terendah mendekati nol seperti yang diperkirakan secara luas. "Keputusan kami hari ini untuk memulai pengurangan pembelian aset kami dan tidak menyiratkan sinyal langsung mengenai kebijakan suku bunga kami," kata Ketua Fed Jerome Powell."Kami terus mengartikulasikan tes yang berbeda dan lebih ketat untuk kondisi ekonomi yang perlu dipenuhi sebelum menaikkan suku bunga federal fund," kata Powell.Ia menambahkan masih ada dasar untuk mencapai pekerjaan maksimum baik dalam hal pekerjaan maupun partisipasi. Powell mencatat pendorong inflasi yang lebih tinggi terutama terkait dengan dislokasi yang disebabkan oleh pandemi, khususnya efek pada penawaran dan permintaan dari penutupan, pembukaan kembali, dan efek berkelanjutan dari virus itu sendiri."Sangat sulit untuk memprediksi bertahannya kendala pasokan atau pengaruhnya terhadap inflasi. Rantai pasokan global itu kompleks. Mereka akan kembali ke fungsi normal, tetapi waktunya sangat tidak pasti," katanya.Powell mengatakan kepada wartawan bahwa bank sentral AS akan menggunakan alat untuk menjaga stabilitas harga jika pejabat Fed melihat ada tanda-tanda jalur inflasi atau ekspektasi inflasi jangka panjang bergerak secara material dan terus-menerus melampaui level yang konsisten dengan tujuan bank sentral."Kami tidak berpikir sudah waktunya untuk menaikkan suku bunga sekarang. Jika kami menyimpulkan itu perlu, kami akan bersabar, tetapi kami tidak akan ragu-ragu," pungkasnya.