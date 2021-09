Krisis Evergrande Mereda, Wall Street Melonjak

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Bursa saham Amerika Serikat atau Wall Street melonjak pada perdagangan Kamis (Jumat WIB) setelah meredanya kekhawatiran terkait krisis di pasar properti Tiongkok dan Federal Reserve mempertahankan stimulus moneter sedikit lebih lama.Melansir CNBC International, Jumat, 24 September 2021, Dow Jones Industrial Average naik 506,50 poin, atau 1,48 persen menjadi 34.764,82. Reli pada Kamis menambah kenaikan 338 poin di sesi sebelumnya.S&P 500 naik 1,21 persen menjadi 4.448,98 dan Nasdaq Composite diperdagangkan lebih tinggi 1,04 persen menjadi 15.052,24.Saham yang dipengaruhi pemulihan ekonomi global diperdagangkan lebih tinggi karena kekhawatiran dari jatuhnya pengembang properti Tiongkok Evergrande mereda. Saham General Electric bertambah sekitar 4,5 persen. Las Vegas Sands naik 3,2 persen. Caterpillar bertambah 2,7 persen.Saham energi memimpin S&P, dengan APA Corp dan Devon Energy masing-masing naik lebih dari 7 persen karena minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS naik ke level tertinggi USD73,50 per barel, level tertinggi sejak 2 Agustus. Minyak menetap di USD73,30.Saham bank mendapat dorongan karena imbal hasil Treasury 10-tahun melambung. JPMorgan, Bank of America dan Citibank masing-masing menambahkan lebih dari 3 persen. Bank-bank regional seperti Regions dan Fifth Third masing-masing ditutup 4 persen lebih tinggi.Pasar AS mendapat dorongan tambahan dari The Fed pada Rabu sore di mana bank sentral mengindikasikan tidak ada penghapusan segera kebijakan stimulus. Bank sentral mengeluarkan pernyataan setelah pertemuan yang mengatakan jika kemajuan ekonomi berlanjut seperti yang diharapkan, maka moderasi dalam laju pembelian aset akan segera dilakukan.