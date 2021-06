Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Kurs dolar Amerika Serikat (AS) naik tipis pada akhir perdagangan pada Rabu waktu setempat.Melansir Xinhua, Kamis, 3 Juni 2021, indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,09 persen menjadi 89,9110.Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi 1,2210 dolar AS dari 1,2228 dolar AS di sesi sebelumnya. Sementara poundsterling Inggris naik menjadi 1,4167 dolar AS dari 1,4160 dolar AS di sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi 0,7751 dolar AS dari 0,7763 dolar.Dolar AS dibeli 109,56 yen Jepang, lebih tinggi dari 109,42 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 0,8979 franc Swiss dari 0,8966 franc Swiss, dan turun menjadi 1,2035 dolar Kanada dari 1,2058 dolar Kanada.Sebelumnya dolar AS naik tipis terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB), setelah data manufaktur AS menunjukkan kenaikan aktivitas yang lebih kuat dari perkiraan. Bahkan ketika kekurangan tenaga kerja dan kurangnya bahan baku membebani produksi.Melansir Antara, lembaga riset Institute for Supply Management (ISM) mengatakan indeks aktivitas manufaktur AS naik pada Mei karena permintaan yang terpendam di tengah pembukaan kembali ekonomi mendorong pesanan.Dolar awalnya diperdagangkan lebih rendah atas laporan tersebut, dengan ISM mengatakan potensi pertumbuhan manufaktur terus terhambat oleh ketidakhadiran pekerja dan penutupan sementara karena kekurangan suku cadang dan tenaga kerja.Direktur Pelaksana di BK Asset Management Kathy Lien mengatakan laporan tersebut menunjukkan bahwa masalah pasokan di sektor manufaktur berdampak pada perekonomian secara keseluruhan."Ini juga memberi tahu kami bahwa momentum yang kami lihat di awal kuartal kedua bisa mulai melambat."(AHL)