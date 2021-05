Aksi Ambil Untung Gerus Kemilau Emas Dunia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Chicago: Harga emas berjangka di divisi Comex di New York Mercantile Exchange jatuh pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu WIB). Pelemahan terjadi karena para investor melakukan aksi ambil untung setelah emas melonjak selama enam sesi berturut-turut.Mengutip Xinhua, Sabtu, 22 Mei 2021, kontrak emas teraktif untuk pengiriman Juni turun sebanyak USD5,2 atau 0,28 persen menjadi USD1.876,7 per ons. Kendati demikian, harga emas melesat sebanyak 2,1 persen selama seminggu.Sedangkan perak untuk pengiriman Juli turun sebanyak 58,1 sen atau 2,07 persen menjadi USD27,486 per ons. Kemudian platinum untuk pengiriman Juli turun sebanyak USD35,6 atau 2,95 persen menjadi USD1.169,4 per ons.Di sisi lain, bursa saham Amerika Serikat menyerahkan sebagian besar keuntungan di sesi sebelumnya dan berakhir bervariasi pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu WIB). Kondisi itu terjadi di tengah melemahnya saham-saham sektor teknologi.Indeks Dow Jones Industrial Average menguat sebanyak 123,69 poin atau 0,36 persen menjadi 34.207,84. Kemudian indeks S&P 500 turun sebanyak 3,26 poin atau 0,08 persen menjadi 4.155,86. Indeks Komposit Nasdaq turun 64,75 poin atau 0,48 persen menjadi 13.470,99.Sebanyak enam dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di area merah, dengan sektor kebijaksanaan konsumen dan teknologi masing-masing turun 0,59 persen dan 0,52 persen, memimpin pelemahan. Sedangkan sektor keuangan melonjak sebanyak 0,9 persen, grup dengan kinerja terbaik.Perusahaan Tiongkok yang terdaftar di AS diperdagangkan lebih rendah dengan semua 10 saham teratas berdasarkan bobot di indeks Tiongkok 50 yang terdaftar di S&P AS mengakhiri hari dengan catatan suram.Di sisi ekonomi, penyedia informasi yang berbasis di London IHS Markit melaporkan, pembacaan singkat indeks output komposit AS naik menjadi 68,1 pada Mei dibandingkan dengan level 63,5 pada April. IHS Markit Flash AS Services Business Activity Index terdaftar di 70,1 pada Mei atau naik dari 64,7 pada April.(ABD)