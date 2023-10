Kilau Emas Bersinar Lagi

Advertisement

Data inflasi AS

(SAW)

Texas: Harga emas dunia menguat pada pembukaan perdagangan hari ini. Emas dunia bergerak dalam rentang USD 1.868 per ounce sampai dengan USD1.873 per ounce.Melansir Investing.com, harga emas dunia naik 0,20 persen atau 3,56 poin dengan berada pada level USD1.872 per ounce pada pembukaan perdagangan Jumat, 13 Oktober 2023. Emas dunia naik 12,7 persen dalam setahun.Kepala Strategi Investasi Global untuk Ned Davis Research Tim Hayes menuturkan emas mendapatkan tren positif setelah The Fed diperkirakan akan menjaga level suku bunga sampai tren inflasi kembali pada level dua persen."Ini menjadi sinyal beli untuk investasi jangka panjang apalagi yield obligasi AS sedang dalam tren turun dan ini menjadi lingkungan yang baik untuk emas," jelas dia dikutip dari Kitco News.com.Dia menuturkan The Fed mungkin tak akan menurunkan suku bunga dalam waktu dekat, namun era pengetatan akan berakhir dalam waktu dekat. Namun dia mengingatkan pelemahan ekonomi yang akan dihadapi dengan usaha The Fed mengatasi inflasi.Investor akan mengawasi harga emas karena momentum perpindahan aset safe haven akan muncul kembali. Dia berani mengatakan level pesimistis untuk emas sudah mencapai puncak tertingginya pada tahun ini.Pasar saham melemah setelah rilis dari data inflasi menunjukan bahwa The Fed perlu menaikkan suku bunga lagi untuk meredam inflasi. Menurut Departemen Tenaga Kerja AS Consumer Price Index (CPI) September menunjukkan kenaikan 0,4 persen pada basis bulan ke bulan, dan 3,7 persen dari tahun lalu,Angka tersebut lebih tinggi dari kenaikan masing-masing 0,3 persen dan 3,6 persen, yang diantisipasi oleh para ekonom yang disurvei oleh Dow Jones.Namun, CPI inti, yang tidak termasuk harga pangan dan energi, meningkat 0,3 persen pada bulan tersebut dan 4,1 persen pada basis tahunan. Keduanya sesuai dengan harapan. Data ini menjadi masukan bank sentral akan menaikkan suku bunga lebih tinggi atau tidak.