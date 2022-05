Jeblok Lagi, Harga Minyak Dunia Kembali Tertekan

Houston: Harga minyak dunia kembali turun 2,5 persen pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), setelah AS meningkatkan produksi minyaknya.Mengutip Antara, Kamis, 19 Mei 2022, harga minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Juli merosot USD2,82 atau 2,5 persen menjadi USD109,11 per barel.Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman Juni jatuh USD2,81 atau 2,5 persen menjadi USD109,59 per barel.Analis UBS Giovanni Staunovo menyebut kedua harga acuan minyak melepaskan kenaikan awal USD2-USD3 per barel, menyusul perubahan sentimen risiko karena pasar ekuitas jatuh.Persediaan minyak mentah AS turun 3,4 juta barel lantaran tingginya ekspor dan membuat harga solar dan bensin di negara Paman Sam tersebut pecah rekor.Kegagalan Uni Eropa untuk membujuk Hongaria mencabut hak vetonya atas usulan embargo minyak Rusia menambah tekanan harga.Adapun produksi minyak mentah Rusia pada April turun hampir 9,0 persen dari bulan sebelumnya karena sanksi Barat terhadap pembatasan ekspor Moskow.