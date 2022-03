The Fed Siap Naikkan Suku Bunga Secara Agresif

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Ekonomi AS sangat kuat

Washington: Bank sentral Amerika Serikat (AS), The Fed , siap untuk menaikkan suku bunga dengan langkah yang lebih besar daripada kenaikan seperempat poin pada pekan lalu. Namun demikian, Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengatakan kenaikan tersebut jika diperlukan untuk menahan inflasi yang terlalu tinggi.Indeks Harga Konsumen di ekonomi terbesar dunia itu telah melonjak ke level tertinggi yang terlihat dalam empat dekade. Sehingga membuat The Fed pekan lalu menaikkan suku bunga pinjaman untuk pertama kalinya sejak pandemi covid-19 agar meredam tekanan inflasi."Jika kami menyimpulkan pantas untuk bergerak lebih agresif dengan menaikkan suku bunga dana federal lebih dari 25 basis poin pada pertemuan atau pertemuan, kami akan melakukannya," kata Powell dalam pidatonya di konferensi ekonomi, dilansir Channel News Asia, Selasa, 22 Maret 2022.Powell menyampaikan kepada National Association for Business Economics, inflasi sudah meningkat sebelum invasi Rusia ke Ukraina, sehingga menambah tekanan harga baru dan hambatan rantai pasokan yang dapat meluas ke ekonomi AS.Ada kebutuhan yang jelas bergerak cepat untuk menghapus stimulus yang diberikan The Fed kepada ekonomi Amerika selama pandemi, tetapi Powell mengatakan para gubernur bank sentral siap untuk memperketat kebijakan jika diperlukan untuk mencapai tujuan mereka.Kenaikan suku bunga minggu lalu disebut sebagai yang pertama. Beberapa pembuat kebijakan telah menyatakan kesediaan -atau kebutuhan- untuk bergerak dalam langkah yang lebih besar.Presiden The Fed St Louis James Bullard tidak setuju dalam pemungutan suara pada pertemuan penetapan kebijakan Komite Pasar Terbuka Federal pekan lalu, karena ia menginginkan kenaikan setengah poin sebagai langkah pertama.Sementara Presiden The Fed Atlanta Raphael Bostic, yang berbicara pada konferensi NABE Senin pagi, mengatakan dia akan menyesuaikan pandangannya dengan data, bahkan jika itu berarti menaikkan suku bunga secara penuh."Saya merasa nyaman dengan pergerakan yang lebih agresif jika data dan bukti menunjukkan itu sesuai," kata Bostic, yang tidak seperti Bullard saat ini yang bukan anggota voting FOMC."Saya akan sangat, sangat terbuka dalam hal pendekatan, mungkin pada titik tertentu tidak bergerak. Bisa jadi 25, bisa jadi 50, bisa jadi 75, bisa jadi satu," ujar Bostic kepada wartawan.Seperti Bostic, Powell mengatakan masalah utamanya adalah menahan harga, dan dia menolak gagasan menaikkan target inflasi Fed menjadi tiga persen dari dua persen."Inflasi terlalu tinggi. Kami memiliki alat yang diperlukan, dan kami akan menggunakannya untuk memulihkan stabilitas harga," katanya.Namun, pasar tenaga kerja menghadapi tantangan, dengan majikan berjuang untuk mengisi posisi terbuka, dan banyak orang tetap bekerja, sebagian untuk merawat anak-anak. Kepala Fed mencatat jumlah pekerjaan dan lowongan sekitar lima juta lebih besar dari ukuran angkatan kerja AS."Ini adalah pasar tenaga kerja yang tidak seimbang. Kami membutuhkan pasar tenaga kerja yang ketat secara berkelanjutan," kata Powell menanggapi sebuah pertanyaan.Dia optimistis The Fed dapat menekan inflasi dan mempertahankan pasar kerja yang kuat tanpa membawa ekonomi AS ke dalam resesi, tujuan yang sulit dipahami yang dikenal sebagai pendaratan lunak -dan dia tidak melihat risiko peningkatan resesi di tahun depan.Bahkan dengan kejutan harga minyak yang dipicu oleh konflik di Ukraina, dia mencatat hari ini ekonomi sangat kuat dan dalam posisi yang baik untuk menangani kebijakan moneter yang lebih ketat.